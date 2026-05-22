El millonario monto que ganará Ignacio Buse si vence a Tommy Paul en la final del ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse está a un solo partido de hacer historia. El tenista peruano logró imponerse a Aleksandar Kovacevic (6-1 y 6-4) y clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo, donde enfrentará al estadounidense Tommy Paul, número 26 del ranking de tenistas profesionales.

De cara a este enfrentamiento, el peruano buscará su primer título y también escalar en el ranking ATP, ya que actualmente está entre los mejores 40. Además, Buse ganará un jugoso monto.

El campeón del ATP 500 de Hamburgo recibirá un premio de US$484.000 (415.140 euros). Además, el título otorga 500 puntos en el ranking ATP.

¿Cuándo juegan Ignacio Buse vs Tommy Paul?

La final del ATP 500 de Hamburgo entre Ignacio Buse y Tommy Paul está pactada para este sábado 23 de mayo a partir de las 7.30 a. m. (hora peruana).

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 a. m.

México: 6.30 a. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 a. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.30 a. m.

Estados Unidos: 8.30 a. m. (Miami y Nueva York) y 5.30 a. m. (Los Ángeles)

España y Alemania: 2.30 p. m.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs Tommy Paul?

La final del ATP de Hamburgo entre Ignacio Buse y Tommy Paul estará disponible a través de la plataforma Disney+ Premium en Latinoamérica.