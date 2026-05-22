Ignacio Buse vs Aleksandar Kovacevic EN VIVO semifinales del ATP 500 de Hamburgo: ver transmisión online
Ignacio Buse vs Aleksandar Kovacevic EN VIVO por la semifinales del ATP 500 de Hamburgo.
Ignacio Buse continúa su camino hacia el éxito en el ATP 500 de Hamburgo. Después de vencer al campeón defensor Flavio Cobolli y realizar una remontada memorable ante Ugo Humbert, el principal tenista de Perú se enfrentará al norteamericano Aleksandar Kovacevic en la semifinal. Sigue punto a punto el partido de ‘Nacho’.
Ignacio Buse vs. Aleksandar Kovacevic EN VIVO ONLINE:
|1er set
|2do set
|3er set
|Total
|Ignacio Buse
|1
|Aleksandar Kovacevic
|1
¿Cuándo juega Ignacio Buse vs. Aleksandar Kovacevic?
El cotejo entre Ignacio Buse y Aleksandar Kovacevic se jugará el viernes 22 de mayo en el Bitpanda Hamburg Open.
Horario del partido Ignacio Buse vs Aleksandar Kovacevic
La semifinal del ATP 500 de Hamburgo entre el peruano y el estadounidense iniciará a las 8.30 a. m. A continuación, los horarios para otros países:
- México: 7.30 a. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 8.30 a. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 a. m.
- Venezuela, Bolivia, Chile: 9.30 a. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10.30 a. m.
Cómo ver Ignacio Buse vs. Aleksandar Kovacevic en vivo
Podrás ver el partido entre Ignacio Buse y Aleksandar Kovacevic a través de Disney Plus en toda Latinoamérica. Sigue el encuentro desde tu computadora, televisor inteligente o dispositivo móvil en esta plataforma.
