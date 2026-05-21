¿Promesa del gobierno de Trump rota? ICE DISPARA ARRESTOS de inmigrantes sin antecedentes penales en Nevada

En el contexto del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, nuevas cifras revelan un aumento en las detenciones de personas sin historial delictivo por parte del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en el estado de Nevada. El debate se intensifica en torno al gobierno de Trump y sus prioridades migratorias, mientras organizaciones académicas y expertos advierten sobre el impacto en el debido proceso de los inmigrantes detenidos.

Aumentan las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales por el ICE en Nevada

Datos recopilados en Estados Unidos indican que, tras las declaraciones del zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, quien el 29 de enero afirmó que las prioridades migratorias se enfocarían en "extranjeros delincuentes" y amenazas a la seguridad pública y nacional, se registró un cambio en el patrón de detenciones. En las semanas posteriores, aumentaron de manera sostenida los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales en Nevada, una tendencia que se mantiene en el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Aun cuando Nevada mantiene una de las tasas más bajas del país en arrestos de inmigrantes sin antecedentes, los registros muestran un incremento en las detenciones de personas con procesos penales pendientes. Según datos del Deportation Data Project, iniciativa de la University of California, Berkeley, el volumen de información analizado entre octubre de 2022 y marzo de 2026 evidencia una aceleración en los arrestos migratorios en el estado.

En su cobertura, The Nevada Independent señaló que: "La tasa de personas arrestadas en Nevada sin antecedentes penales aumentó en las seis semanas posteriores a la promesa de Homan de intensificar las operaciones del ICE".

Debate legal en EE. UU. sobre el debido proceso y las políticas migratorias bajo el gobierno de Trump

El aumento de inmigrantes detenidos en Nevada también ha reabierto la discusión sobre el debido proceso en el sistema migratorio de Estados Unidos. Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la University of Nevada, Las Vegas (UNLV), advirtió que la detención de personas con cargos pendientes, pero sin condena, "debilita los principios fundamentales del derecho estadounidense".

Kagan también criticó la colaboración entre la policía local de Las Vegas e ICE, al señalar que este tipo de coordinación genera un sistema desigual en el tratamiento de inmigrantes. En sus palabras: "No existe la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. En el caso de los inmigrantes, simplemente se les presume culpables y se les deporta".

Otro elemento clave del debate es la política aplicada hasta inicios de abril, cuando el Gobierno de Trump mantenía en Nevada el encarcelamiento casi automático de personas en proceso de deportación, con restricciones para acceder a la libertad bajo fianza. Expertos sostienen que esta medida incrementó la población detenida por ICE, aunque su reciente modificación podría abrir la puerta a nuevas liberaciones.

En este escenario, el análisis de The Nevada Independent y los datos de distintas fuentes coinciden en que las políticas migratorias actuales han modificado el perfil de las detenciones en Nevada, al acercar el porcentaje de personas sin antecedentes al promedio nacional durante el gobierno de Trump, mientras aumentan los arrestos por delitos menores frente a los delitos graves.