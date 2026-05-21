MUY ALERTA ante redadas de ICE: trabajadores inmigrantes exigen AYUDA URGENTE por preocupante panorama en California

Miles de trabajadores inmigrantes en Estados Unidos salieron a las calles de California para exigir ayuda económica urgente ante el aumento de las redadas de ICE y el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump. La protesta se realizó en el Capitolio estatal de Sacramento, donde activistas y familias afectadas llevaron a cabo un simbólico "die-in" para reflejar el temor, las separaciones familiares y las dificultades económicas que enfrentan miles de inmigrantes en Estados Unidos.

La movilización reunió a trabajadores agrícolas, activistas y organizaciones civiles que solicitaron la creación de un fondo estatal de emergencia de US$500 millones para apoyar a las familias afectadas por detenciones y deportaciones en Estados Unidos. Según reportaron La Opinión y N+ Univision 19 Sacramento, más de 150 organizaciones respaldan la propuesta incluida en el presupuesto 2026-27 de California.

Trabajadores inmigrantes exigen ayuda urgente ante el aumento de redadas de ICE en California

La preocupación entre los inmigrantes en Estados Unidos aumenta por la expansión de los operativos de ICE en distintas ciudades y zonas agrícolas de California, especialmente en regiones con alta presencia latina. Durante la protesta, varios trabajadores denunciaron que las redadas reducen sus ingresos y generan un clima constante de miedo.

Félix, trabajador agrícola de Oxnard, explicó que la presencia de agentes migratorios impacta directamente en la economía de su familia. "Mi esposa y yo apenas podemos pagar la renta y las cuentas. Hay semanas en las que no gano ni la mitad de lo que antes ganaba", declaró, según información citada por La Opinión.

El trabajador también confesó que teme ser detenido y separado de sus hijos en cualquier momento por las redadas migratorias que continúan en Estados Unidos.

Trabajadores piden en Sacramento un fondo de 500 millones de dólares para familias afectadas por redadas de ICE

Ante el preocupante panorama migratorio, legisladores demócratas de California impulsan una iniciativa para brindar apoyo económico temporal a trabajadores inmigrantes afectados por arrestos, deportaciones o pérdida de empleo vinculados a operativos de ICE.

La propuesta es liderada por el asambleísta estatal Robert García y cuenta con el respaldo del Caucus Legislativo Latino de California. El objetivo del plan es evitar desalojos, el endeudamiento y las crisis alimentarias en comunidades inmigrantes de Estados Unidos. "California puede y debe encontrar una manera de apoyar a los trabajadores inmigrantes que están siendo atacados por la administración Trump", afirmó García, de acuerdo con La Opinión.

Concepción, propietaria de un pequeño negocio en Ontario, California, también relató el temor que viven muchas familias inmigrantes frente al incremento de las redadas de ICE. "Todos los días salimos de casa preguntándonos si lograremos volver a estar juntos por la noche. Ningún padre debería vivir con ese miedo constante", expresó a La Opinión.

La protesta en Sacramento volvió a colocar el debate migratorio en el centro de la discusión política en Estados Unidos, en medio de nuevas tensiones por las políticas migratorias y el aumento de operativos de ICE en California y otras regiones del país.