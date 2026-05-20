Universitario de Deportes empató 0-0 con Nacional, pero pudo llevarse la victoria en los descuentos. Sekou Gassama recibió un balón y habilitó a Martín Pérez Guedes, quien quedó mano a mano con el portero del Tricolor. Sin embargo, el mediocampista crema decidió devolverle el balón a su compañero en lugar de definir y desperdició una gran jugada para convertir.

Al término del encuentro, el futbolista merengue habló con L1 Radio sobre esta jugad en particular y señaló que está acostumbrado aque siempre se fijen en los errores y no en las cosas buenas, como su desempeño en el campo y el rendimiento de sus demás compañeros.

"Me siento bien, hicimos un partido notable, estoy acostumbrado a que se miren los errores y no lo bueno que hicimos. El equipo hizo un esfuerzo enorme. Dimos una buena imagen en un partido complicado, con un rival complicado. Tuvimos par aganarlo, pero creo que en general hicimos un gran partido”, empezó declarando Martín Pérez Guedes.

Luego, se refirió a su nueva posición con Héctor Fértoli y señaló que algo nuevo para ellos, pero que lo hicieron bien: “Es algo nuevo para nosotros 2, pero lo hicimos de la mejor manera. Es lo que te digo”.

Tras esto, volvió a señalar que sabe convivir con las críticas y que sus compañeros le reconocieron el buen partido que hizo en el campo: “Siempre me quedo con lo bueno, cuando te reconocen por el buen partido que hiciste, me quedo con eso. Siempre se miran los errores. Los futbolistas convivimos con eso, pero nada. Me quedo contento por el esfueroz que hizo el grupo”.

Con respecto a qué sucedió en esa jugada en particular, Pérez Guedes explicó que tomó una mala decisión por el cansancio, pero que eso ya pasó y ahora están mentalizados en el duelo ante Tolima: “A veces por la inercia quieres seguir corriendo. Por ahi no tomé la mejor decisión, por el cansancio, había sido un partido intenso, pero estamos contento por el empate y ahora dependemos de nosotros mismos. Hay que ir paso a paso”.

Finalmente, con respecto a Héctor Cúper, el mediocampista crema aseguró que se encuentran adaptándose a lo que quiere el estratega: “Adaptandonos a la idea del profe. Somos un grupo humilde, trabajador, autocrítico, siempre queremos mejorar”.