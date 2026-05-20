¿A qué hora juega Al Nassr vs Damac EN VIVO y dónde ver la Liga Profesional con Cristiano Ronaldo?

Solo le sirve ganar. Al Nassr se enfrenta a Damac, en un partido correspondiente a la fecha 34 de la Liga Profesional Saudí 2025-26. Este duelo representa una nueva oportunidad para que Cristiano Ronaldo gane un título oficial desde su llegada a Arabia Saudita, por lo que existe mucha expectativa en el mundo del fútbol.

¿Cuándo juega Al Nassr vs. Damac?

Al Nassr medirá fuerzas ante Damac este jueves 21 de mayo y el duelo se disputará en el Al-Awwal Park por la Liga Profesional Saudí.

¿A qué hora juega Al Nassr vs Damac?

Perú, Colombia y Ecuador: 13:00

Bolivia y Venezuela: 14:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:00

México: 12:00

Estados Unidos: 14:00 (Miami y Nueva York) y 11:00 (Los Ángeles)

España: 20:00

Arabia Saudita: 21:00

Al Nassr vs Damac: dónde ver

Repasa los canales y plataformas de streaming para ver el partido. También puedes seguir el minuto a minuto en Libero.pe.

Brasil: BandSports, Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+ y Vivo Play

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos

Estados Unidos: FOX Deportes, FOX Sports 2, FOX Sports, FOX Sports App, FOX One y fuboTV

Al Nassr vs Damac: previa del partido

Al Nassr llega a la última fecha de la Liga Profesional Saudí con el título al alcance de la mano. El equipo de Cristiano Ronaldo recibe este 21 de mayo a Damac en el Al-Awwal Park, obligado a ganar para no depender de otros resultados en una definición que se apretó tras el agónico empate ante Al Hilal en la jornada pasada.

El cuadro de Riad, dirigido por Jorge Jesus, mantiene una racha dominante frente a Damac: suma nueve victorias consecutivas ante ese rival en la liga y no pierde contra ellos desde 2021. Además, Al Nassr ha convertido al menos un gol en todos sus partidos de esta temporada en el torneo saudí.

Al Nassr es líder de la Liga Profesional Saudí

Del otro lado, Damac también se juega mucho. El equipo visitante todavía pelea por asegurar su permanencia en primera división y viene de vencer 3-0 a Al Fayha, resultado que le dio aire antes del cierre del campeonato. Mientras tanto, todas las miradas volverán a estar sobre Cristiano Ronaldo, máximo goleador de Al Nassr en la liga y gran protagonista de una noche que puede terminar en celebración.