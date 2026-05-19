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Alineaciones Junior vs Sporting Cristal: el once de Ze Ricardo para dar el golpe en la Copa Libertadores 2026

El técnico Ze Ricardo definió la alineación de Sporting Cristal, que visita este miércoles a Junior en el estadio Jairo Morón, Cartagena, por la penúltima fecha de la Copa Libertadores.

Sandra Morales
Sporting Cristal visita a Junior en Cartagena por la Copa Libertadores
Sporting Cristal visita a Junior en Cartagena por la Copa Libertadores | FOTO: AFP
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Este miércoles 20 de mayo, Sporting Cristal visita a Junior en el estadio Jairo Morón, Cartagena, válido por el grupo F de la Copa Libertadores 2026. Para ello, el técnico del club celeste, Ze Ricardo definió la alineación que buscará dar el golpe en Colombia.

Cana para ver el partido entre Sporting Cristal vs Junior. Foto: composición Líbero/IG

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Alineación de Sporting Cristal vs. Junior

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Luis Iberico, Maxloren Castro; Irven Ávila.

El técnico Ze Ricardo colocará a su mejor oncena para buscar los tres puntos en Cartagena. La idea es meterse a octavos de final, pero también está la opción de clasificar a la Copa Sudamericana. Si gana e incluso con un empate, asegurará su puesto en el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

Alineación de Junior vs. Sporting Cristal

  • Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabian Angel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento; Guillermo Paiva.

El equipo colombiano está obligado a ganar para soñar con llegar a los playoffs de la Copa Sudamericana. Ahora mismo se encuentra en la última posición con apenas un punto, cinco menos que Sporting Cristal, tercero del grupo.

¿Cuándo y a qué hora juega Junior vs. Sporting Cristal?

El duelo entre Junior y Sporting Cristal está programado para disputarse este miércoles 20 de mayo en el estadio Jairo Morón, Cartagena. La hora de inicio es a las 9.00 p. m. en Colombia y Perú.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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