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Alineaciones Junior vs Sporting Cristal: el once de Ze Ricardo para dar el golpe en la Copa Libertadores 2026
El técnico Ze Ricardo definió la alineación de Sporting Cristal, que visita este miércoles a Junior en el estadio Jairo Morón, Cartagena, por la penúltima fecha de la Copa Libertadores.
Este miércoles 20 de mayo, Sporting Cristal visita a Junior en el estadio Jairo Morón, Cartagena, válido por el grupo F de la Copa Libertadores 2026. Para ello, el técnico del club celeste, Ze Ricardo definió la alineación que buscará dar el golpe en Colombia.
Alineación de Sporting Cristal vs. Junior
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Luis Iberico, Maxloren Castro; Irven Ávila.
El técnico Ze Ricardo colocará a su mejor oncena para buscar los tres puntos en Cartagena. La idea es meterse a octavos de final, pero también está la opción de clasificar a la Copa Sudamericana. Si gana e incluso con un empate, asegurará su puesto en el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes.
Alineación de Junior vs. Sporting Cristal
- Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabian Angel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento; Guillermo Paiva.
El equipo colombiano está obligado a ganar para soñar con llegar a los playoffs de la Copa Sudamericana. Ahora mismo se encuentra en la última posición con apenas un punto, cinco menos que Sporting Cristal, tercero del grupo.
¿Cuándo y a qué hora juega Junior vs. Sporting Cristal?
El duelo entre Junior y Sporting Cristal está programado para disputarse este miércoles 20 de mayo en el estadio Jairo Morón, Cartagena. La hora de inicio es a las 9.00 p. m. en Colombia y Perú.
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