Futbolista de Junior paraliza conferencia con firme mensaje a Sporting Cristal: "Es el más..."

Sporting Cristal suena fuerte en Colombia, en vista de que será el rival de Junior por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2026. El conjunto Tiburón viene de afrontar un partido clave por la semifinal de la liga colombiana, por lo que no dudó en pronunciarse con miras al choque contra los celestes. Uno de ellos fue Daniel Rivera, defensor del mencionado plantel, quien impactó con sus palabras en conferencia de prensa.

Daniel Rivera, de Junior, se refirió al partido con Sporting Cristal

El defensor tomó la palabra en conferencia de prensa al ser consultado sobre la seguidilla de partidos en la presente temporada. Si bien Daniel Rivera sabe que hay un desgaste, afirmó que van partido a partido y que la prioridad es Sporting Cristal. El objetivo también es clasificar a la final de la Liga BetPlay, pero saben que tienen un cotejo fundamental en su afán de aspirar a la Sudamericana.

Rivera deja en claro a la prensa colombiana que el equipo realiza los trabajos de recuperación necesarios en busca de obtener los mejores resultados. Una vez que termine el choque contra Sporting Cristal, todo el plantel se enfocará en el duelo de vuelta ante Santa Fe por la semifinal.

“Obviamente es una seguidilla de partidos importantes, con viajes incluidos. Pero se vio reflejado que no es impedimento. Estamos prestos para hacer la recuperación respectiva, para estar plenos en el partido del miércoles de Copa Libertadores. Y ya es el partido más importante que tenemos, ya después pensaremos en el partido de vuelta de la semifinal, pero primero es Copa Libertadores“, manifestó.

(VIDEO: Camerino Deportes)

Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026: fecha, día, hora y canal

El partido de Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026 se juega este miércoles 20 de mayo a partir de las 21.00 horas de Perú y Colombia. La transmisión de los vibrantes 90 minutos será por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus.