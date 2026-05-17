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Sporting Cristal recibe dura noticia que complica su clasificación a octavos de Libertadores
Uno de los equipos que atraviesa un duro momento en el fútbol peruano es Sporting Cristal. Los celestes están cerca del descenso y ahora afrontan un compromiso en la Libertadores.
Sporting Cristal vive un momento sumamente complicado antes de su gran encuentro ante Junior por la Copa Libertadores 2026. Los celestes vienen de caer ante FC Cajamarca y ahora están metidos en la lucha por el descenso. En medio de esta desazón, se conoció una dura noticia para los del Rímac que complica su próximo cotejo internacional en Colombia.
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Uno de los equipos que también cumplió con su calendario deportivo del fin de semana fue Junior de Barranquilla. El elenco Tiburón tuvo que visitar a Independiente de Santa Fe por la ida de la semifinal de la Liga BetPlay. El rival de los celestes empezó ganando el encuentro y mostró buenos pasajes de fútbol durante los 90 minutos. Sin embargo, un penal le quitó la alegría de lograr un buen resultado en busca de la clasificación a la final.
Este hecho supone un panorama adverso para Sporting Cristal, ya que enfrentará a un equipo que llega muy motivado al duelo en Cartagena. Está entre los mejores de su país y se juega el todo por el todo con el fin de lograr una clasificación a la Copa Sudamericana. Por su parte, los de Zé Ricardo llegan golpeados y con más interrogantes que respuestas ante este momento.
Junior sacó buen resultado de visita en la semifinal de la liga colombiana.
Si bien Junior de Barranquilla tiene escasas posibilidades de clasificar a octavos de final, aún pugna por ese tercer lugar del grupo F, que puede arrebatarle a Sporting Cristal. Los celestes tratarán de vencer al elenco colombiano y así recuperar confianza no solo para soñar con la siguiente instancia del torneo de la Conmebol, sino también para inyectarle energía al plantel, que peleará por alejarse del descenso a lo largo del 2026.
Sporting Cristal vs Junior: fecha, día, hora y canal por Copa Libertadores 2026
El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Junior por la quinta fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo a partir de las 9.00 p. m. de Perú y Colombia, con transmisión de ESPN y Disney Plus en toda Latinoamérica.
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