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Gustavo Zevallos rompe su silencio al ver a Cristal peleando el descenso: "Nadie lo tenía visualizado"

El director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, se pronunció tras la derrota ante FC Cajamarca y dejó un profundo mensaje por estar peleando el descenso en la Liga 1.

Angel Curo
Gustavo Zevallos rompe su silencio al ver a Sporting Cristal peleando el descenso
Gustavo Zevallos rompe su silencio al ver a Sporting Cristal peleando el descenso | Composición: Líbero
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Sporting Cristal tenía la obligación de lograr un triunfo ante FC Cajamarca, pero terminó sufriendo una remontada por 3-1. Este resultado ha llevado a que los rimenses se ubiquen a tan solo 3 puntos de la zona de descenso de la Liga 1 2026. Tras esta debacle, Gustavo Zevallos dio explicaciones sobre el mal momento del equipo.

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Gustavo Zevallos rompe su silencio al ver a Sporting Cristal peleando el descenso

Durante la llegada de la delegación celeste al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, Gustavo Zevallos habló ante las cámaras de 'Entre Bolas' y los demás medios presentes. Allí fue consultado sobre su sentir frente a la crisis de resultados que atraviesan los cerveceros en la Liga 1.

Ante ello, el director deportivo de Sporting Cristal indicó que nadie esperaba este escenario y que, en definitiva, no representa a la institución. En esa línea, dejó en claro que deberán hacer la autocrítica pertinente para revertir su complicada ubicación en la tabla.

Video: Entre Bolas

"Nadie esperaba un resultado así, es un momento delicado y debemos enfrentarlo con mucha autocrítica por la competencia. Es algo que nadie lo tenía visualizado. Lo sucedido en Cajamarca no es lo que representa a Sporting Cristal y solo queda mirarlo con mucha autocrítica y ver la forma de solucionarlo cuánto antes", señaló el directivo.

Del mismo modo, Zevallos aseguró que al plantel le ha costado mucho competir en la Liga 1 y la Copa Libertadores a la vez. "Ha costado mucho el Apertura. Lamentablemente jugar dos torneos no ha sido fácil para la institución, pero lo estamos afrontando como corresponde. Tenemos que estar a la altura de lo que es la institución y sobre todo de las dos competiciones en las que estamos", acotó.

Sporting Cristal buscará su clasificación en Copa Libertadores

Este miércoles 20 de mayo, Sporting Cristal afronta un partido esencial ante Junior por la fecha 5 de la Copa Libertadores. Los rimenses necesitan ganar para tener prácticamente asegurada su clasificación a octavos de final y recibir un impulso anímico que les permita revertir su mal momento.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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