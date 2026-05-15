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Rebagliati explotó tras la derrota de Sporting Cristal en Cajamarca: "Está peleando el descenso"

Diego Rebagliati dio un fuerte comentario tras la dura derrota de Sporting Cristal ante FC Cajamarca. El comentarista deportivo indicó que el club está peleando el descenso.

Jesús Yupanqui
Diego Rebagliati cuestionó a Sporting Cristal tras perder contra FC Cajamarca.
Diego Rebagliati cuestionó a Sporting Cristal tras perder contra FC Cajamarca. | FOTO: Sporting Cristal y captura Movistar Deportes.
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Sporting Cristal perdió ante FC Cajamarca y está a seis puntos del último lugar del Torneo Apertura. Los celestes realizaron un gran papel en la primera mitad, pero en el segundo tiempo fueron superados por el conjunto de Hernán Barcos.

Zé Ricardo evitó hablar con la prensa tras el partido de Sporting Cristal.

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Tras el pitazo final, Diego Rebagliati explotó por el nivel que mostró Sporting Cristal. El comentarista deportivo de L1 MAX señaló que FC Cajamarca mereció el triunfo porque en el segundo tiempo dejó la piel en cada jugada.

“Muy meritorio lo de FC Cajamarca, que salió en el segundo tiempo a poner todo, a dejar todo en la cancha, a ganar divididas, a ponerle algo de fútbol, algo de ganas y con eso le alcanzó para ganarle a un Cristal paupérrimo de los segundos 45 minutos”, señaló Diego.

Sporting Cristal y FC Cajamarca se enfrentan por la Liga 1

Sporting Cristal perdió contra FC Cajamarca y se complica en la tabla.

Luego, el comentarista cuestionó el funcionamiento y compromiso de los jugadores de Sporting Cristal, y advirtió que con el peso de la camiseta no ganarán nada.

“Un equipo pasivo, un equipo indolente, un equipo indiferente casi con el partido, muy distinto al de los primeros cuarenta y cinco minutos. Hoy en el fútbol, con la camiseta no se le gana a nadie. Lo de Cristal hoy fue un papelón en los segundos 45 minutos”, expresó.

Erick Delgado también cuestionó a Sporting Cristal y advirtió su preocupación por la posición de los celestes en la tabla. Ante ello, Diego Rebagliati afirmó que están peleando por el descenso.

“Directamente, Cristal hoy en día está peleando el descenso. O sea, Cristal hoy en día tiene que aceptar que está peleando el descenso”, apuntó.

Luis Iberico pidió perdón al hincha de Sporting Cristal

Luis Iberico habló en L1 MAX y señaló que es momento de empezar a trabajar seriamente porque se están complicando en la tabla de posiciones.

“Estamos muy mal. Tenemos que revertir esto. Estamos muy abajo, es un papelón que estamos haciendo. Nos hemos descuidado demasiado y tenemos que poner el pecho ante esto”, indicó el delantero.

Finalmente, Iberico agradeció a los hinchas de Sporting Cristal y les pidió perdón por la imagen que están dejando en el torneo local.

“Unas disculpas porque no se merecen esto. Somos los primeros responsables. Entrenamos para ganar, vinimos para ganar, pero no pudimos mantener el resultado”, señaló.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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