DT de Sporting Cristal tomó drástica postura tras perder y estar a seis puntos del último puesto

Sporting Cristal sufrió una dura derrota por 3-1 ante FC Cajamarca y quedó a solo tres puntos de la zona de descenso. Actualmente, los rimenses se encuentran en la casilla 12 con 16 unidades, tres más que Sport Boys y seis más que Atlético Grau, los dos cuadros que se encuentran en zona de descenso en la Liga 1 2026.

Tras el final del encuentro, el reportero de L1 Max reveló que Zé Ricardo, entrenador de Sporting Cristal, tomó una drástica postura que podría acarrearle algunos problemas: no asistió a la conferencia de prensa para hablar sobre la reciente derrota, tampoco se detuvo en zona mixta para conversar y se fue directo al autobús tras salir del camerino.

El único miembro del cuadro rimense que se pronunció fue Luis Iberico. El delantero celeste habló al final del encuentro con las cámaras de L1 Max, catalogó la derrota como un papelón y les pidió perdón a todos los hinchas.

"Estamos muy mal, la verdad, tenemos que revertir esto, es un papelón el que estamos haciendo y estoy seguro de que lo vamos a revertir", empezó diciendo Iberico, y luego añadió: "Nos hemos descuidado demasiado y tenemos que poner el pecho. Pedimos disculpas al hincha porque no se merece esto. Somos los primeros responsables".

¿Cuál es el próximo partido de Sporting Cristal?

Tras perder ante FC Cajamarca, Sporting Cristal viajará a Colombia, donde enfrentará a Junior de Barranquilla por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el miércoles 20. Cuatro días después, los rimenses serán locales frente a ADT Tarma por la jornada 16 del Torneo Apertura.