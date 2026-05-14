- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa de la Liga
- River vs Gimnasia
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Programación fecha 15
- Fichajes Vóley
- Real Madrid vs Oviedo
Grupo de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026: fixture, rivales y calendario de partidos
Sporting Cristal ya conoce el fixture y a los rivales que enfrentará en este novedoso torneo denominado Copa de la Liga 2026. Los celestes formarán parte del grupo J.
Si bien el principal deseo es ser campeón de la Liga 1, la FPF dio inicio al nuevo torneo denominado Copa de la Liga 2026, en el que Sporting Cristal buscará quedarse con el primer trofeo. Este certamen comenzará durante el Mundial y finalizará en noviembre. Conoce qué equipos deberá enfrentar el cuadro celeste en busca de ese título.
PUEDES VER: Alineaciones de Sporting Cristal vs FC Cajamarca: el once de Zé Ricardo para ganar por el Apertura
Grupo de Sporting Cristal por Copa de la Liga 2026
Sporting Cristal integrará el grupo J de la Copa de la Liga 2026 junto con Comerciantes Unidos de Tarapoto, Comerciantes FC y Estudiantil CNI, ambos de Iquitos.
Fixture de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026
- Fecha 1: Comerciantes FC vs. Sporting Cristal
- Fecha 2: Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal
- Fecha 3: Sporting Cristal vs. Unión Comercio
¿En qué canal ver los partidos de la Copa de la Liga 2026?
Se anunció que todos los partidos serán transmitidos por la plataforma Bicolor+, mediante YouTube. De momento, no hay canal de TV confirmado para la emisión de cada uno de los encuentros.
Formato de la Copa de la Liga 1 2026
Este nuevo torneo lo disputarán 18 equipos que juegan la Liga 1 2026, además de 16 clubes que afrontan la Liga 2 (Segunda División). Se jugará una fase de grupos y el campeonato tendrá partidos de ida y vuelta.
El campeón solo recibirá un premio económico aproximado de US$200 mil. Hasta la fecha, se ha informado que este torneo no brinda un cupo directo a una competencia internacional, como la Copa Libertadores o la Sudamericana.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90