Grupo de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026: fixture, rivales y calendario de partidos

Si bien el principal deseo es ser campeón de la Liga 1, la FPF dio inicio al nuevo torneo denominado Copa de la Liga 2026, en el que Sporting Cristal buscará quedarse con el primer trofeo. Este certamen comenzará durante el Mundial y finalizará en noviembre. Conoce qué equipos deberá enfrentar el cuadro celeste en busca de ese título.

Grupo de Sporting Cristal por Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal integrará el grupo J de la Copa de la Liga 2026 junto con Comerciantes Unidos de Tarapoto, Comerciantes FC y Estudiantil CNI, ambos de Iquitos.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026

Fecha 1: Comerciantes FC vs. Sporting Cristal

Fecha 2: Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal

Fecha 3: Sporting Cristal vs. Unión Comercio

¿En qué canal ver los partidos de la Copa de la Liga 2026?

Se anunció que todos los partidos serán transmitidos por la plataforma Bicolor+, mediante YouTube. De momento, no hay canal de TV confirmado para la emisión de cada uno de los encuentros.

Formato de la Copa de la Liga 1 2026

Este nuevo torneo lo disputarán 18 equipos que juegan la Liga 1 2026, además de 16 clubes que afrontan la Liga 2 (Segunda División). Se jugará una fase de grupos y el campeonato tendrá partidos de ida y vuelta.

El campeón solo recibirá un premio económico aproximado de US$200 mil. Hasta la fecha, se ha informado que este torneo no brinda un cupo directo a una competencia internacional, como la Copa Libertadores o la Sudamericana.