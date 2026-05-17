Canal confirmado para ver partido de Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores

Universitario de Deportes volverá a afrontar un partido trascendental en lo que será el debut de Héctor Cúper como técnico. Los merengues visitarán a Nacional de Uruguay este miércoles 20 de mayo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026, con el objetivo de conseguir los tres puntos y dar un paso vital para llegar a los octavos de final del certamen. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado que transmitirá este cotejo.

Canal confirmado para ver Universitario vs Nacional

El compromiso decisivo entre Universitario vs Nacional contará con la transmisión EN VIVO por la señal de ESPN para todo el Perú, Uruguay y el territorio Latinoamericano. Del mismo modo, este encuentro también podrá sintonizarse EN DIRECTO ONLINE por la aplicación de streaming de Disney Plus.

¿Qué canal transmite partido de Universitario vs Nacional por Copa Libertadores?

Si quieres ver el partido entre Universitario vs Nacional tendrás que estar atento a los siguiente canales de transmisión, dependiendo el país en donde te encuentres.

Argentina: Fox Sports y Disney Plus.

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: Paramount Plus.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e Inter.

México y Centroamérica: ESPN2 y Disney Plus.

Puerto Rico: Fanatiz.

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect.

¿Cómo llega Universitario al partido ante Nacional?

Universitario no atraviesa su mejor momento luego de perder toda opción al título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y de sumar solo una victoria en la Copa Libertadores. Por ello, la directiva decidió contratar a Héctor Cúper como su nuevo DT, quien será el encargado de revertir este mal momento.

Universitario cayó 1-0 ante Atlético Grau en su último partido y llega desmotivo al partido ante Nacional.

Los cremas se ilusionan con tener de regreso a Álex Valera como su 9 principal para este partido. No obstante, también tendrán que buscar la manera de sacar el mejor rendimiento de algunos jugadores cuestionados, como Edison Flores y Williams Riveros, entre otros. Ahora se medirán ante un rival directo, por lo que, de no ganar, quedarán prácticamente eliminados del certamen.