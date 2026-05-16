Universitario analiza la contratación de volante de casi medio millón para el Clausura: "Gusta"

Universitario de Deportes sufrió uno de los golpes más duros de la temporada tras caer por 1-0 ante Atlético Grau, lo que dejó en evidencia su crisis deportiva. Esto ha generado que la directiva busque refuerzos en el mercado de pases, y se conoció que analiza seriamente concretar la llegada de un destacado volante para el Torneo Clausura 2026.

Universitario analiza la contratación de volante de casi medio millón

Los cremas saben que no todos sus fichajes han rendido de la mejor manera y que varios jugadores han mostrado un bajo nivel en esta primera parte de la Liga 1. Por ello, una de las posiciones que reforzarán será el centro del campo.

En ese sentido, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva de Universitario tiene a algunos jugadores en carpeta, y uno de ellos es Paulo de la Cruz, quien suena para volver al equipo en el que inició su carrera deportiva.

Paulo de la Cruz es una alternativa que tiene Universitario para reforzar su volante.

El volante nacional ha tenido un destacado nivel en las filas de Atlético Grau en los últimos años, donde ha adquirido gran regularidad y ha demostrado un juego explosivo. Este es uno de los factores que más agrada en la interna crema.

No obstante, cabe señalar que, por el momento, no se ha presentado una oferta concreta ni se ha iniciado contacto formal con Paulo de la Cruz, sino que se trata de una de las diversas opciones que maneja la directiva, ya que será el DT Héctor Cúper quien decida el perfil de los fichajes que necesita el equipo.

Paulo de la Cruz y sus números en Atlético Grau

Paulo de la Cruz dejó las filas de Universitario en 2021 y desde entonces juega en Atlético Grau. Con los albos salió campeón de la Liga 2 y ha mostrado gran regularidad. En sus registros figura que ha disputado 124 partidos con el Patrimonio de Piura, donde ha marcado 10 goles y brindado 10 asistencias.

Valor de mercado de Paulo de la Cruz

De acuerdo con el portal Transfermarkt, Paulo de la Cruz está valorizado en 450 mil euros en el mercado de pases, siendo esta la cifra más alta de toda su carrera y que se perfila a seguir creciendo.