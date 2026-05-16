Jorge Araujo reveló el fuerte motivo para borrar a Sekou Gassama con Universitario: "No quería..."

Universitario de Deportes no ha tenido la temporada esperada, luego de que una serie de malas decisiones llevaran al equipo a quedar fuera de la pelea por el Torneo Apertura 2026 y a una debacle futbolística que se evidenció en la derrota ante Atlético Grau. Uno de los aspectos más criticados fue la contratación de Sekou Gassama, sobre quien Jorge Araujo acaba de revelar por qué no lo consideró en su plantel.

Durante los siete encuentros que el 'Coco' estuvo al mando del equipo como técnico interino de la ‘U’, el delantero senegalés no vio ni un solo minuto de juego e incluso quedó fuera de varias convocatorias. Un factor que enfureció a la hinchada, debido a lo cuestionado de su fichaje a inicios de año.

Jorge Araujo reveló el fuerte motivo para borrar a Sekou Gassama

Por ello, durante la zona mixta tras la derrota en el Estadio Monumental, Jorge Araujo compareció ante las cámaras de 'L1 MAX' y fue consultado por la situación de Sekou Gassama con el equipo. Ante ello, el ahora extécnico de Universitario fue contundente al señalar que no lo consideró porque había jugadores en mejor momento y “no quería experimentar”.

"Sentía que habían jugadores mejor que él (Sekou Gassama). No he tenido el tiempo para ponerlo, porque no quería experimentar qué pasaba, quería tener la seguridad que cuando lo ponga saber para qué lo necesitaba. En ese sentido, me ha faltado tiempo. Él se ha estado entrenando bien, pero tiene que esperar su oportunidad y estar preparado", indicó el estratega.

Sin embargo, el técnico nacional no dudó en remarcar que el atacante senegalés se mantuvo entrenando de la mejor manera, por lo que deberá esperar su oportunidad ahora bajo el mando de Héctor Cúper.

Sekou Gassama no continuará en Universitario para el Torneo Clausura

Tras su nefasto rendimiento con el club, se conoció, por medio del periodista Gustavo Peralta, que la dirección deportiva de Universitario ya tiene definido que Sekou Gassama no continuará en el equipo para el segundo tramo de la temporada. Este es también uno de los motivos por los que no tiene minutos.