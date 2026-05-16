'Puma' Carranza deja firmes palabras al referirse de Matute: "Yo voy a La Victoria y me paseo"

En una reciente entrevista, José ‘Puma’ Carranza habló sobre diversos temas relacionados con su carrera deportiva. En esta ocasión, el ídolo de Universitario de Deportes se refirió a su experiencia yendo a Matute, sobre todo cuando juega el elenco estudiantil. Como se sabe, los partidos entre Universitario y Alianza Lima se viven de una manera diferente, por lo que las emociones antes, durante y después del encuentro son únicas.

En ese sentido, el 'Puma' señaló que cuando va a La Victoria la pasa bien, no tiene ningún problema e incluso llega a comer en los restaurantes aledaños al recinto deportivo, ya que considera que fuera del estadio debe vivirse otro ambiente.

'Puma' Carranza deja firmes palabras al referirse a Matute

En conversación con el programa 'Hazme el aguante', José Carvallo le preguntó al ídolo crema cómo fue vivir la final en Matute, pues le hicieron un pequeño espacio. En ese sentido, Carranza no dudó en criticar el lugar que les dieron.

“Ese día de la final, volviendo a la final, te pusieron un grupo ahí adelante.Les hicieron como una tribunita y me imagino que vivir el partido desde ahí habrá sido algo espectacular”, preguntó Carvallo.

“No, tú estabas en una perrera, hermano. De verdad, era para cinco personas y había como 2000 ahí”, respondió el exjugador entre risas.

“Pero ya cuando vas a un sitio y ves que te están filmando para acá y para allí (incluso te hicieron unas preguntas). (…) Uno tiene que ser inteligente, no estás en tu casa, pero hay que respetar”, complementó.

No obstante, dejó en claro que, a pesar de esto, uno debe respetar la casa del rival y resaltó que esto es fútbol y debe vivirse como una fiesta deportiva.

“Hay que respetar eso, de verdad. Esto es un partido de fútbol. Yo no voy a sacar una banderola o alguna tontera de visita. No tiene sentido, porque quieras o no, estás buscando violencia”.

Además, dejó en claro que no tiene inconvenientes para ir a La Victoria e incluso comentó que suele pasear por la zona con tranquilidad. No obstante, remarcó que el ambiente cambia completamente cuando se vive un contexto netamente deportivo.

“Yo voy a La Victoria y me paseo. Cuando se juega, tienen su razón porque estás haciendo un partido y te van a recordar a tu mamá, pero en los restaurantes no tengo problema de nada. Voy a comer y no tengo ningún problema. Es normal que te digan de todo en un estadio, el hincha va por su equipo”.