'Puma' Carranza le responde a los que celebraron la derrota de la 'U': "Somos los más grandes"

Universitario de Deportes arribó a la capital limeña luego de su derrota ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. Es evidente la desazón de toda la delegación crema, pero mantiene la confianza en poder revertir el marcador. En medio del trayecto de los jugadores y del comando técnico por los alrededores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, José Luis Carranza se aproximó a los periodistas y se animó a dejar algunas palabras.

En primera instancia, el popular Puma indicó que el duelo internacional en Chile fue complicado, como lo exige la Copa Libertadores. Destacó la actitud de los jugadores para intentar conseguir un marcador favorable, pero señaló que no dejará de apoyar a los suyos en las dos jornadas restantes.

Siguiendo esa línea, fue sorprendido por una consulta sobre su sentir ante las personas que festejan a viva voz la caída de los merengues, por lo que, fiel a su estilo, no dudó en calificar a Universitario de Deportes como "los más grandes". Con una sonrisa al final, el ídolo de la U salió del aeropuerto con destino al bus de la institución de Ate.

"Todos los partidos son así. La 'U' siempre van a salir a ganar, dejar todo en la cancha. El fútbol es esto. ¿Los que celebran hoy la caída de Universitario de Deportes? Somos los más grandes, nada más.", declaró José Luis 'Puma' Carranza.

(VIDEO: Raúl Chávez - X)

¿Universitario tiene chances de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Pese a la dura caída ante Coquimbo Unido, el plantel de Universitario de Deportes mantiene vivas sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Su siguiente encuentro será clave ante Nacional de Uruguay en Montevideo, en el que solo vale sumar puntos para no alejarse del segundo lugar.

Posterior a ello, el beneficio para los cremas es que cerrarán en casa ante Deportes Tolima, en el que tiene la obligación de sumar tres puntos y así aspirar a un lugar en la zona de clasificación a octavos de final.