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Grupo de Universitario en la Copa Libertadores: así va la clasificación

Universitario vs Nacional: fecha, hora y canal del decisivo encuentro por la Copa Libertadores

¡Se viene un tremendo partido! Universitario y Nacional de Uruguay se jugarán la vida en por la quinta fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Gary Huaman
Universitario visitará a Nacional en Uruguay por la quinta fecha de la Copa Libertadores.
Universitario visitará a Nacional en Uruguay por la quinta fecha de la Copa Libertadores. | Foto: captura/ESPN
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Tras la derrota sufrida ante Coquimbo Unido por 2-1, Universitario de Deportes afrontará un decisivo encuentro frente a Nacional en Uruguay por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca del choque entre cremas y charrúas en el Gran Parque Central.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo B

Debido al resultado adverso que sufrieron los merengues en Chile, quedaron ubicados en la tercera casilla con 4 puntos, la misma cantidad que tiene Nacional, pero con mejor diferencia de goles (-1 sobre -3). Es por ello que el choque entre estos clubes será de ‘vida o muerte’, pues el que pierde quedará último y prácticamente ‘eliminado’ de los octavos de final.

Universitario vs Nacional

Universitario goleó 4-1 a Nacional en el duelo de ida jugado en el Monumental.

¿Cuándo juegan Universitario vs Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores?

El decisivo encuentro entre Universitario vs Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores está pactado para el próximo miércoles 20 de mayo en el Gran Parque Central.

¿A qué hora juegan Universitario vs Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores?

El duelo entre Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores arrancará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora uruguaya).

¿Dónde ver Universitario vs Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores?

De momento, no se ha confirmado el canal que transmitirá el enfrentamiento entre Universitario vs Nacional, pero sí se sabe que podrá verse a través de la plataforma de streaming Disney+ en toda Sudamérica.

Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026

POSICIÓNEQUIPOPJDFPUNTOS
1Tolima447
2Coquimbo407
3Universitario4-14
4Nacional4-34
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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