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Universitario vs Nacional: fecha, hora y canal del decisivo encuentro por la Copa Libertadores
¡Se viene un tremendo partido! Universitario y Nacional de Uruguay se jugarán la vida en por la quinta fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Tras la derrota sufrida ante Coquimbo Unido por 2-1, Universitario de Deportes afrontará un decisivo encuentro frente a Nacional en Uruguay por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca del choque entre cremas y charrúas en el Gran Parque Central.
PUEDES VER: Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo B
Debido al resultado adverso que sufrieron los merengues en Chile, quedaron ubicados en la tercera casilla con 4 puntos, la misma cantidad que tiene Nacional, pero con mejor diferencia de goles (-1 sobre -3). Es por ello que el choque entre estos clubes será de ‘vida o muerte’, pues el que pierde quedará último y prácticamente ‘eliminado’ de los octavos de final.
Universitario goleó 4-1 a Nacional en el duelo de ida jugado en el Monumental.
¿Cuándo juegan Universitario vs Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores?
El decisivo encuentro entre Universitario vs Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores está pactado para el próximo miércoles 20 de mayo en el Gran Parque Central.
¿A qué hora juegan Universitario vs Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores?
El duelo entre Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores arrancará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora uruguaya).
¿Dónde ver Universitario vs Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores?
De momento, no se ha confirmado el canal que transmitirá el enfrentamiento entre Universitario vs Nacional, pero sí se sabe que podrá verse a través de la plataforma de streaming Disney+ en toda Sudamérica.
Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|DF
|PUNTOS
|1
|Tolima
|4
|4
|7
|2
|Coquimbo
|4
|0
|7
|3
|Universitario
|4
|-1
|4
|4
|Nacional
|4
|-3
|4
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