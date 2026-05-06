Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo B

La fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 se completa con el Universitario vs. Coquimbo Unido. En un grupo muy apretado, los cremas saben que tienen que sumar en su visita a Chile si quieren seguir soñando con el pase a octavos de final del torneo continental.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores con Universitario

Equipos PJ DG Puntos 1. Nacional 4 0 5 2. Tolima 4 1 5 3. Universitario 3 0 4 4. Coquimbo Unido 3 -1 4

Programación y resultados de la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Miércoles 6 de mayo

Deportes Tolima 0-0 Nacional (en juego)

Jueves 7 de mayo

Coquimbo Unido vs. Universitario | 7.00 p. m. | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso

¿Próximo partido de Universitario en la Libertadores?

El próximo partido de Universitario en la Copa Libertadores 2026 será ante Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central de Montevideo. Este encuentro se realizará el miércoles 20 de mayo a las 5.00 p. m. (hora peruana).