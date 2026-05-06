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Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo B
Con Universitario, Coquimbo Unido, Nacional y Deportes Tolima, revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
La fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 se completa con el Universitario vs. Coquimbo Unido. En un grupo muy apretado, los cremas saben que tienen que sumar en su visita a Chile si quieren seguir soñando con el pase a octavos de final del torneo continental.
PUEDES VER: Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido: el imponente once crema para ganar por Libertadores
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores con Universitario
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Nacional
|4
|0
|5
|2. Tolima
|4
|1
|5
|3. Universitario
|3
|0
|4
|4. Coquimbo Unido
|3
|-1
|4
Programación y resultados de la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026
Miércoles 6 de mayo
- Deportes Tolima 0-0 Nacional (en juego)
Jueves 7 de mayo
- Coquimbo Unido vs. Universitario | 7.00 p. m. | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso
¿Próximo partido de Universitario en la Libertadores?
El próximo partido de Universitario en la Copa Libertadores 2026 será ante Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central de Montevideo. Este encuentro se realizará el miércoles 20 de mayo a las 5.00 p. m. (hora peruana).
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