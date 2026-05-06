¿A qué hora juegan Universitario vs Coquimbo Unido y dónde ver EN VIVO por la Copa LIbertadores?

Universitario buscará cobrarse la revancha ante Coquimbo Unido por la fecha 4 de la Copa Libertadores. Revisa aquí el horario, canal y apuestas de este encuentro.

Gary Huaman
Universitario vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. | Foto: AFP
Universitario vs Coquimbo Unido jugarán un partido de descarte por la cuarta fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en el Monumental, con un sorpresivo triunfo del conjunto pirata, por lo que esta vez los cremas buscarán cobrarse la revancha y sacar los tres puntos en suelo chileno. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca de este encuentro.

¿A qué hora juegan Universitario vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores?

El partido entre Universitario vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores se jugará este jueves 7 de mayo a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora chilena) en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de la ciudad de Coquimbo.

¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores?

La transmisión del Universitario vs Coquimbo Unido estará a cargo de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica. Si te encuentras en Argentina, podrás verlo vía FOX Sports 3; en Brasil va por Paramount+ y en México se verá por Disney+.

¿Cómo llegan Universitario vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores?

Universitario y Coquimbo Unido jugarán un partido bastante decisivo, pues junto a Tolima y Nacional todos tienen cuatro puntos en el grupo B. Además, tanto peruanos como chilenos se encuentran en el tercer y cuarto puesto, respectivamente, por lo que deberán sacar un buen resultado para seguir con vida.

En la previa de este encuentro, Universitario viene de sumar dos victorias consecutivas ante Nacional por Copa Libertadores y Juan Pablo II por la Liga 1. Precisamente, en estos últimos encuentros Edison Flores volvió a convertir y llega motivado para este choque.

Por su parte, Coquimbo Unido no atraviesa una buena racha, pues perdió ante Tolima por goleada en la Copa Libertadores y luego cayó frente a Colo-Colo por el torneo local.

Universitario perdió ante Coquimbo Unido en el Monumental.

Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores

PUESTOEQUIPOPJDFPUNTOS
1Tolima314
2Nacional304
3Universitario304
4Coquimbo3-14

Universitario vs Coquimbo Unido: cuotas del partido

APUESTASCOQUIMBO UNIDOEMPATEUNIVERSITARIO
Betsson2.083.053.70
Betano2.183.053.80
Bet3652.153.103.75
Coolbet2.203.103.70
Doradobet2.203.103.75

AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

