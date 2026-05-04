Jefferson Farfán se rindió en elogios ante campeón con Universitario: "Mi jugador"

Universitario de Deportes cuenta con varios futbolistas que sobresalen por su nivel y por haber sido piezas clave en el tricampeonato del fútbol peruano en la Liga 1. Esa realidad no pasa inadvertida en Alianza Lima y, desde ese entorno, una figura emblemática del club, Jefferson Farfán, tomó la palabra para rendirse en elogios ante uno de los jugadores destacados del conjunto crema: estamos hablando de Jairo Concha.

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Jefferson Farfán elogió a campeón con Universitario de Deportes

Farfán recurrió a su programa, ‘Enfocados’, para dialogar con Pablo Lavandeira y Arley Rodríguez, a quienes se les consultó sobre distintos temas relacionados con su etapa en Alianza y con las experiencias acumuladas a lo largo de su trayectoria en el fútbol.

En ese contexto, el exfutbolista, también conocido como ‘Foquita’, le preguntó al jugador uruguayo nacionalizado peruano qué opinión tiene sobre Jairo Concha, actual integrante de Universitario.

Para Pablo Lavandeira, el centrocampista del conjunto merengue es un futbolista de gran nivel y posee varias condiciones para dejar Perú y fichar por otro club; sin embargo, aún no lo ha concretado.

Jefferson Farfán elogió a Jairo Concha por su gran nivel en Universitario de Deportes

"A Jairo Concha, en mi opinión, le falta esa ambición de decir: ‘me voy a donde sea’. Yo lo llamé porque me enteré de una situación hace un año y le dije que tenía que irse; él me respondió que no y yo insistí en que sí, que debía marcharse. Eso es lo que le falta a Jairo, aunque es una locura", señaló Lavandeira.

Sin embargo, otra de las personas que también quiso pronunciarse sobre Jairo Concha fue Jefferson Farfán. Luego de abordar el asunto mencionado por el uruguayo, dejó claro que también le ha dicho al mediocampista de Universitario de Deportes que juegue en el extranjero, porque considera que es un gran futbolista. "Se lo he dicho, ya le he escrito, pero es terco (...) Jairiño, mi jugador", afirmó.

Jairo Concha en Universitario de Deportes

Jairo Concha se incorporó a Universitario de Deportes en la temporada 2024 como uno de sus refuerzos más destacados, tras dejar Alianza Lima. Desde su llegada al conjunto crema, el mediocampista ha conquistado dos títulos seguidos de la Liga 1. En ese período, hasta 2026, registró 12 goles en 94 encuentros.