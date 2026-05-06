Jorge Araujo tomó firme decisión con Edison Flores de cara al partido contra Coquimbo Unido

Universitario de Deportes visitará este jueves 7 de mayo a Coquimbo Unido en un partido sumamente atractivo y trascendental, ya que los merengues necesitan ganar para seguir en carrera rumbo a los octavos de final de la Copa Libertadores, porque de lo contrario se complicarán demasiado. En ese sentido, Jorge Araujo tomó una fuerte decisión debido a que le dará nuevamente la titularidad a Edison Flores, dejando en la banca a Lisandro Alzugaray.

El ‘Orejas’ viene recibiendo un sinfín de críticas debido a que no rinde como hace años. Esto, pese a que en la pasada fecha de la Liga 1 anotó un doblete. Sin embargo, según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, vía L1 MAX, el director técnico interino del cuadro crema probó en su última oncena inicial, previa al duelo de la Conmebol, al mundialista con la selección peruana.

“Hay una pausa en el tema Santamaría, porque Williams Riveros está apto para jugar. Hoy trabajó un rato con cada uno, mañana lo define. Jorge Murrugarra en la volante, no Jesús Castillo. Los interiores son Martín Pérez Guedes con Jairo Concha, Polo por derecha, abierto como carrilero, y Carabalí por izquierda, como carrilero también. Arriba Valera con Flores, va al banco de suplentes nuevamente Lisandro Alzugaray”, indicó el mencionado comunicador, sorprendiendo a la hinchada de Universitario de Deportes.

De esta forma, va quedando claro cuál será el equipo titular de la ‘U’ para visitar a Coquimbo Unido por la fecha número 5 de la Copa Libertadores 2026. Además, también se brindó información respecto a quiénes estarán en la banca de suplentes merengue: “Van José Rivera, Lisandro Alzugaray, Héctor Fértoli también, Bryan Reyna y Sekou Gassama (aunque tiene pocas probabilidades de jugar)”.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Así marcha la tabla de posiciones hasta la fecha 3: