0
EN VIVO
Bayern vs PSG por la Champions League

Jorge Araujo tomó firme decisión con Edison Flores de cara al partido contra Coquimbo Unido

El DT de Universitario, Jorge Araujo, decidió entre Edison Flores y Lisandro Alzugaray para enfrentar a Coquimbo Unido en Chile por la Copa Libertadores.

Francisco Esteves
Jorge Araujo tomó decisión sobre Flores y Alzugaray.
Jorge Araujo tomó decisión sobre Flores y Alzugaray. | Foto: Liga 1 - X.
COMPARTIR

Universitario de Deportes visitará este jueves 7 de mayo a Coquimbo Unido en un partido sumamente atractivo y trascendental, ya que los merengues necesitan ganar para seguir en carrera rumbo a los octavos de final de la Copa Libertadores, porque de lo contrario se complicarán demasiado. En ese sentido, Jorge Araujo tomó una fuerte decisión debido a que le dará nuevamente la titularidad a Edison Flores, dejando en la banca a Lisandro Alzugaray.

Medio chileno recuerda el triunfo de la U de Chile sobre Alianza Lima.

PUEDES VER: Medio chileno recuerda el triunfo de la U de Chile sobre Alianza Lima: "El famoso..."

El ‘Orejas’ viene recibiendo un sinfín de críticas debido a que no rinde como hace años. Esto, pese a que en la pasada fecha de la Liga 1 anotó un doblete. Sin embargo, según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, vía L1 MAX, el director técnico interino del cuadro crema probó en su última oncena inicial, previa al duelo de la Conmebol, al mundialista con la selección peruana.

Hay una pausa en el tema Santamaría, porque Williams Riveros está apto para jugar. Hoy trabajó un rato con cada uno, mañana lo define. Jorge Murrugarra en la volante, no Jesús Castillo. Los interiores son Martín Pérez Guedes con Jairo Concha, Polo por derecha, abierto como carrilero, y Carabalí por izquierda, como carrilero también. Arriba Valera con Flores, va al banco de suplentes nuevamente Lisandro Alzugaray”, indicó el mencionado comunicador, sorprendiendo a la hinchada de Universitario de Deportes.

De esta forma, va quedando claro cuál será el equipo titular de la ‘U’ para visitar a Coquimbo Unido por la fecha número 5 de la Copa Libertadores 2026. Además, también se brindó información respecto a quiénes estarán en la banca de suplentes merengue: “Van José Rivera, Lisandro Alzugaray, Héctor Fértoli también, Bryan Reyna y Sekou Gassama (aunque tiene pocas probabilidades de jugar)”.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Así marcha la tabla de posiciones hasta la fecha 3:

EQUIPOSPJPGPEPPDFPUNTOS
1. Deportes Tolima311114
2. Nacional311104
3. Universitario311104
4. Coquimbo Unido3111-14
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario se ilusiona con firmar a destacado técnico para buscar el título: "Argentino..."

  2. Erick Delgado 'fulminó' a varios jugadores de Sporting Cristal tras goleada ante Palmeiras: "Ciclo"

  3. DT de Palmeiras dio fuerte comentario contra Matute de Alianza tras vencer a Cristal: "Un..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano