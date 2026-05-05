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Sporting Cristal vs. Junior por Copa Libertadores: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver
Sporting Cristal se medirá contra Junior en Colombia por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Fecha y hora de este importante partido
Sporting Cristal se medirá contra Junior por la próxima fecha de la Copa Libertadores. | FOTO: Sporting Cristal y Junior
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Sporting Cristal tendrá un duelo clave ante Junior en el Estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Este encuentro corresponde a la quinta fecha del torneo continental. Revisa horarios y canales de TV.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Junior?
El partido entre Sporting Cristal y Junior se realizará este miércoles 20 de mayo en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, Colombia.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Junior?
- Perú: 9.00 p. m.
- Colombia: 9.00 p. m.
- Ecuador: 9.00 p. m.
- México: 8.00 p. m.
- Chile: 10.00 p. m.
- Venezuela: 10.00 p. m.
- Bolivia: 10.00 p. m.
- Argentina: 11.00 p. m.
- Uruguay: 11.00 p. m.
- Paraguay: 11.00 p. m.
- Brasil: 11.00 p. m.
- España: 4.00 a. m. (día siguiente)
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Junior?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Junior estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela.