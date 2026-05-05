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Sporting Cristal vs. Junior por Copa Libertadores: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver

Sporting Cristal se medirá contra Junior en Colombia por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Fecha y hora de este importante partido

Jesús Yupanqui
Sporting Cristal se medirá contra Junior por la próxima fecha de la Copa Libertadores.
Sporting Cristal se medirá contra Junior por la próxima fecha de la Copa Libertadores. | FOTO: Sporting Cristal y Junior
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Sporting Cristal tendrá un duelo clave ante Junior en el Estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Este encuentro corresponde a la quinta fecha del torneo continental. Revisa horarios y canales de TV.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Junior?

El partido entre Sporting Cristal y Junior se realizará este miércoles 20 de mayo en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, Colombia.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Junior?

  • Perú: 9.00 p. m.
  • Colombia: 9.00 p. m.
  • Ecuador: 9.00 p. m.
  • México: 8.00 p. m.
  • Chile: 10.00 p. m.
  • Venezuela: 10.00 p. m.
  • Bolivia: 10.00 p. m.
  • Argentina: 11.00 p. m.
  • Uruguay: 11.00 p. m.
  • Paraguay: 11.00 p. m.
  • Brasil: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (día siguiente)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Junior?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Junior estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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