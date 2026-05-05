Sporting Cristal vs. Junior por Copa Libertadores: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver

Sporting Cristal tendrá un duelo clave ante Junior en el Estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Este encuentro corresponde a la quinta fecha del torneo continental. Revisa horarios y canales de TV.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Junior?

El partido entre Sporting Cristal y Junior se realizará este miércoles 20 de mayo en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, Colombia.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Junior?

Perú: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (día siguiente)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Junior?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Junior estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela.