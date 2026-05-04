Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo F

Revisa cómo marcha el grupo F de la Copa Libertadores 2026 con Sporting Cristal, Palmeiras, Cerro Porteño y Junior.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. | FOTO: Composición Líbero
Se juega la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026. Por el Grupo F, Sporting Cristal sostendrá un partido clave ante Palmeiras en Matute. Si los celestes ganan, continuarán en lo más alto del grupo y asegurarán su boleto a la siguiente instancia del torneo continental. Además, Cerro Porteño y Junior protagonizarán un compromiso clave, en el que el perdedor se despedirá del campeonato.

Tabla del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

EquiposPJGFPuntos
1. Sporting Cristal326
2. Palmeiras315
3. Cerro Porteño304
4. Junior3-31

Partidos y resultados del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Martes 5 de mayo

5.00 p. m. | Sporting Cristal vs. Palmeiras | Matute

Jueves 7 de mayo

9.00 p. m. | Junior vs. Cerro Porteño | Estadio Romelio Martínez, Barranquilla

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

