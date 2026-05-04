Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo F
Revisa cómo marcha el grupo F de la Copa Libertadores 2026 con Sporting Cristal, Palmeiras, Cerro Porteño y Junior.
Se juega la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026. Por el Grupo F, Sporting Cristal sostendrá un partido clave ante Palmeiras en Matute. Si los celestes ganan, continuarán en lo más alto del grupo y asegurarán su boleto a la siguiente instancia del torneo continental. Además, Cerro Porteño y Junior protagonizarán un compromiso clave, en el que el perdedor se despedirá del campeonato.
Tabla del Grupo F de la Copa Libertadores 2026
|Equipos
|PJ
|GF
|Puntos
|1. Sporting Cristal
|3
|2
|6
|2. Palmeiras
|3
|1
|5
|3. Cerro Porteño
|3
|0
|4
|4. Junior
|3
|-3
|1
Partidos y resultados del Grupo F de la Copa Libertadores 2026
Martes 5 de mayo
5.00 p. m. | Sporting Cristal vs. Palmeiras | Matute
Jueves 7 de mayo
9.00 p. m. | Junior vs. Cerro Porteño | Estadio Romelio Martínez, Barranquilla
