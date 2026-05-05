¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de la Copa Libertadores?

Sporting Cristal perdió 2-0 ante Palmeiras, de Brasil, en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 4 de la Copa Libertadores y cedió la punta del Grupo F, con lo que complicó su permanencia en la cita internacional. Por ello, a continuación te contamos qué resultados necesita el cuadro celeste para clasificar a los octavos de final de la competición de clubes más importante de toda la Conmebol.

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final?

La derrota ante el 'Verdao' deja a los del Rímac en el segundo lugar de la tabla de posiciones, a falta de que jueguen los otros dos integrantes del Grupo F este jueves 7 de mayo. Lo principal es que Cerro Porteño y Junior igualen en Colombia por cualquier marcador. De esta forma, el elenco peruano seguiría en la segunda casilla cuando la fecha número 4 del torneo termine. Es decir, seguiría clasificando a la siguiente instancia, pero todavía viene lo más difícil.

Así quedaría la tabla culminada la fecha 4:

Equipos PJ GF Puntos 1. Palmeiras 4 3 8 2. Sporting Cristal 4 0 6 3. Cerro Porteño 4 0 5 4. Junior 4 -3 2

Luego, en la fecha 5, Sporting Cristal debe vencer al menos por 1-0 a Junior en Cartagena y seguirá en zona de clasificación a octavos de final. A su vez, Palmeiras recibe a Cerro Porteño y el mejor resultado para los celestes sería una victoria de los brasileños por cualquier marcador (colocaremos un 1-0). De esta forma, el cuadro de Zé Ricardo habrá avanzado de ronda en la Copa Libertadores, ya que matemáticamente será imposible para los de Paraguay alcanzar al cuadro del Rímac.

Así quedaría la tabla culminada la fecha 5:

Equipos PJ GF Puntos 1. Palmeiras 5 4 11 2. Sporting Cristal 5 1 9 3. Cerro Porteño 5 -1 5 4. Junior 5 -4 2

Con estos resultados, no importará si Sporting Cristal cae en su visita a Cerro Porteño, debido a que el ‘Ciclón’ máximo hará 8 puntos contra las 9 unidades del elenco celeste. De esta forma, los celestes habrán avanzado de ronda luego de 22 años, ya que la última vez que lo consiguieron fue en el 2004, cuando quedaron líderes de su zona.

Así quedaría la tabla culminada la fecha 6, suponiendo que Sporting Cristal pierde 1-0 y Palmeiras gana por la mínima:

Equipos PJ GF Puntos 1. Palmeiras 6 5 14 2. Sporting Cristal 6 0 9 3. Cerro Porteño 6 0 8 4. Junior 6 -5 2

¿Qué pasa si Cerro Porteño derrota a Junior en la fecha 4?

La situación puede cambiar si este jueves los de Barrio Obrero consiguen una victoria en condición de visitante ante los de Colombia, ya que ahí sí se complicaría todo. En este caso, los ‘cerveceros’ deberán derrotar a Junior, esperar que Palmeiras derrote a los paraguayos la siguiente jornada, y en la última fecha empatar en Asunción ante Cerro.

Así quedaría la tabla final con estos resultados: