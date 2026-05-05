'Flaco' López anotó un golazo para el 1-0 de Palmeiras.

'Flaco' López anotó un golazo para el 1-0 de Palmeiras sobre Sporting Cristal que silenció Matute

José López no tuvo piedad y marcó un golazo de volea para adelantar a Palmeiras 1-0 sobre Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026.