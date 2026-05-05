Universitario de Deportes se concentra en conseguir un triunfo en su visita a Coquimbo Unido por la fecha cuatro de la Copa Libertadores 2026. Los cremas necesitan ganar para seguir firmes en su lucha por clasificar a octavos de final y, para ello, se ilusionan con sumar a dos talentosos jugadores a su plantel.

Universitario se perfila a sumar a dos talentosos jugadores para enfrentar a Coquimbo Unido

Universitario sabe que no puede dejar nada para su enfrentamiento ante Coquimbo Unido. El equipo de Jorge Araujo está enfocado en lograr su revancha y, para ello, busca sumar a dos talentosos jugadores en su lista de convocados. Se trata de José Rivera y Williams Riveros, quienes estuvieron ausentes por lesión.

Durante el programa 'Modo Fútbol', Gustavo Peralta indicó que la ausencia del ‘Tunche’ en el último partido se debió a un problema de salud, del que ya está recuperado, por lo que se perfila para integrar la lista de convocados. Del mismo modo, la lesión de Riveros también ha evolucionado favorablemente y todo indica que será titular para el partido.

Williams Riveros y José Rivera se perfilan a volver con Universitario ante Coquimbo Unido. Foto: Líbero

"El Tunche (José Rivera) es un tema de salud que ya está recuperado, va a quedar apto. Lo de (Williams) Riveros se define hoy (martes), se va a ver como está. Creo que si va a llegar y será titular, pero si no, igual Santamaría jugó muy bien", fue la información que compartió el reconocido periodista.

Sin embargo, el periodista especializado en tienda crema señaló que la convocatoria de Williams Riveros no está 100 % confirmada, aunque si es muy probable. En esa línea, Jorge Araujo definirá su presencian en el entrenamiento de este martes.

¿Cuándo juega Universitario vs Coquimbo Unido?

El duelo entre Universitario y Coquimbo Unido está programado para disputarse este jueves 7 de mayo por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores. Este duelo se jugará desde las 7:00 p. m. (hora peruana) y será vital, ya que los cremas necesitan una victoria para seguir en su lucha por conseguir un lugar en los octavos de final del torneo continental.