0
EN VIVO
Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO por la Copa Libertadores

Novedades en Universitario sobre el sucesor de Álvaro Barco: "A Franco Velazco le..."

Universitario de Deportes sigue buscando a su director deportivo y Franco Velazco tiene novedades al respecto. Te contamos todos los detalles.

Francisco Esteves
Novedades en Universitario sobre el sucesor de Álvaro Barco.
Novedades en Universitario sobre el sucesor de Álvaro Barco. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

Universitario de Deportes viene haciendo cambios tanto en su plantel como en su directiva, ya que hace poco anunció la salida de Álvaro Barco como director deportivo. Ahora, se filtró nueva información sobre su sucesor y ya le presentaron varios nombres a Franco Velazco, actual administrador de la escuadra merengue. Hay cuatro nombres, de los cuales tres son extranjeros y uno es peruano.

Sporting Cristal y lo que necesita para clasificar a octavos.

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de la Copa Libertadores?

Previo al partido contra Coquimbo Unido por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026, el periodista Gustavo Peralta informó, en diálogo con el programa Hablemos de MAX de L1 MAX, sobre la actualidad de la ‘U’ y cómo marcha el tema tanto de su nuevo entrenador como director deportivo. Lo cierto es que han ofrecido a varios personajes del ámbito nacional e internacional.

"Al día siguiente de la salida de Álvaro Barco, le ofrecieron directores deportivos extranjeros a Franco Velazco, tres nombres. También sospecho que le han propuesto el nombre de un nacional, pero básicamente está analizando perfiles. Dijo 'Ok, voy a ver'", reveló el mencionado comunicador, que se encuentra en Chile a la espera del partido de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores.

Ha sido bastante respetuoso con Antonio García Pye al decirle que su puesto es momentáneo. Todo tiene que ir en sintonía, yo creo que el viernes es un día clave en Universitario, independientemente de lo que pase ante Coquimbo Unido”, agregó Gustavo Peralta, revelando que esta semana pueden presentar al sucesor de Álvaro Barco y, quizá, también habrán novedades respecto al director técnico del club.

¿Cuándo juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

Universitario visitará a Cusco FC este jueves 7 de mayo desde las 19.00 horas de Lima, Perú, y contará con transmisión de ESPN para todo el territorio nacional. Asimismo, también podrás ver el apasionante encuentro en Disney Plus totalmente online, si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming. Por último, cuentas con la chance de seguir el minuto a minuto, gratis, en Líbero.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima confirmó que ampliarán Matute y revela cuánta capacidad tendrá: "El proyecto es..."

  2. Universitario se ilusiona con firmar a destacado técnico para buscar el título: "Argentino..."

  3. Canal confirmado para ver partido Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano