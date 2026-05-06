0
EN VIVO
Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO por la Copa Libertadores

'Puma' Carranza y su rotundo calificativo a Jorge Araujo tras rendimiento en la 'U': "Es..."

José Luis 'Puma' Carranza salió al frente para dar un rotundo calificativo al flamante entrenador de Universitario, Jorge Araujo, tras su rendimiento en el club.

Luis Blancas
'Puma' Carranza dio fuerte calificativo a Jorge Araujo tras rendimiento como técnico en Universitario de Deportes
'Puma' Carranza dio fuerte calificativo a Jorge Araujo tras rendimiento como técnico en Universitario de Deportes | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes se enfrentará a Coquimbo Unido por la jornada 4 de la Copa Libertadores 2026 y, en la previa de este gran encuentro, José Luis ‘Puma’ Carranza será la novedad dentro de la nómina de viajeros. En medio de la salida del equipo hacia Chile, el histórico exfutbolista salió al frente para lanzar un fuerte calificativo sobre el técnico del club crema, Jorge Araujo.

Canal confirmado para ver Universitario vs Coquimbo Unido por partido de la Copa Libertadores

PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores

'Puma' Carranza dio fuerte calificativo a Jorge Araujo tras rendimiento como técnico en Universitario de Deportes

Desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y en conversación con distintos medios, Carranza fue consultado sobre diversos temas que abordaron el duelo que sostendrá Universitario ante Coquimbo Unido en Chile.

Asimismo, el histórico jugador crema fue preguntado sobre la labor del nuevo técnico de Universitario, 'Coco' Araujo, tras sus partidos en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

Video: Jax Latin Media

Para José Luis 'Puma' Carranza, Jorge Araujo es un excelente entrenador y viene teniendo un buen rendimiento. Agregó que el técnico peruano merece una oportunidad, ya que realiza una gran labor y tiene mucho talento.

“Coco' es un gran técnico, hay que darle la oportunidad y los resultados son lo que manda. Estoy seguro que está haciendo un buen trabajo. Es un chico excelente, un gran profesional”, afirmó.

Universitario de Deportes vs. Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes se enfrentará a Coquimbo Unido el jueves 7 de mayo a las 7.00 p. m. por la cuarta fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en Chile.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima confirmó que ampliarán Matute y revela cuánta capacidad tendrá: "El proyecto es..."

  2. Universitario se ilusiona con firmar a destacado técnico para buscar el título: "Argentino..."

  3. Erick Delgado 'fulminó' a varios jugadores de Sporting Cristal tras goleada ante Palmeiras: "Ciclo"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano