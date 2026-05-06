'Puma' Carranza y su rotundo calificativo a Jorge Araujo tras rendimiento en la 'U': "Es..."

Universitario de Deportes se enfrentará a Coquimbo Unido por la jornada 4 de la Copa Libertadores 2026 y, en la previa de este gran encuentro, José Luis ‘Puma’ Carranza será la novedad dentro de la nómina de viajeros. En medio de la salida del equipo hacia Chile, el histórico exfutbolista salió al frente para lanzar un fuerte calificativo sobre el técnico del club crema, Jorge Araujo.

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'Puma' Carranza dio fuerte calificativo a Jorge Araujo tras rendimiento como técnico en Universitario de Deportes

Desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y en conversación con distintos medios, Carranza fue consultado sobre diversos temas que abordaron el duelo que sostendrá Universitario ante Coquimbo Unido en Chile.

Asimismo, el histórico jugador crema fue preguntado sobre la labor del nuevo técnico de Universitario, 'Coco' Araujo, tras sus partidos en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

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Para José Luis 'Puma' Carranza, Jorge Araujo es un excelente entrenador y viene teniendo un buen rendimiento. Agregó que el técnico peruano merece una oportunidad, ya que realiza una gran labor y tiene mucho talento.

“Coco' es un gran técnico, hay que darle la oportunidad y los resultados son lo que manda. Estoy seguro que está haciendo un buen trabajo. Es un chico excelente, un gran profesional”, afirmó.

Universitario de Deportes vs. Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes se enfrentará a Coquimbo Unido el jueves 7 de mayo a las 7.00 p. m. por la cuarta fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en Chile.