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'Puma' Carranza y su rotundo calificativo a Jorge Araujo tras rendimiento en la 'U': "Es..."
José Luis 'Puma' Carranza salió al frente para dar un rotundo calificativo al flamante entrenador de Universitario, Jorge Araujo, tras su rendimiento en el club.
Universitario de Deportes se enfrentará a Coquimbo Unido por la jornada 4 de la Copa Libertadores 2026 y, en la previa de este gran encuentro, José Luis ‘Puma’ Carranza será la novedad dentro de la nómina de viajeros. En medio de la salida del equipo hacia Chile, el histórico exfutbolista salió al frente para lanzar un fuerte calificativo sobre el técnico del club crema, Jorge Araujo.
'Puma' Carranza dio fuerte calificativo a Jorge Araujo tras rendimiento como técnico en Universitario de Deportes
Desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y en conversación con distintos medios, Carranza fue consultado sobre diversos temas que abordaron el duelo que sostendrá Universitario ante Coquimbo Unido en Chile.
Asimismo, el histórico jugador crema fue preguntado sobre la labor del nuevo técnico de Universitario, 'Coco' Araujo, tras sus partidos en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.
Video: Jax Latin Media
Para José Luis 'Puma' Carranza, Jorge Araujo es un excelente entrenador y viene teniendo un buen rendimiento. Agregó que el técnico peruano merece una oportunidad, ya que realiza una gran labor y tiene mucho talento.
“Coco' es un gran técnico, hay que darle la oportunidad y los resultados son lo que manda. Estoy seguro que está haciendo un buen trabajo. Es un chico excelente, un gran profesional”, afirmó.
Universitario de Deportes vs. Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026
Universitario de Deportes se enfrentará a Coquimbo Unido el jueves 7 de mayo a las 7.00 p. m. por la cuarta fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en Chile.
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