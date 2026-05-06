Alianza Lima salió campeón por encima de Universitario de Deportes y Sporting Cristal
Alianza Lima logró salir campeón por encima de sus clásicos rivales, Universitario de Deportes y Sporting Cristal.
Alianza Lima aspira a conquistar la Liga 1 después de tres años sin títulos; no obstante, sus representativos en las categorías menores atraviesan un buen momento y su equipo de reserva logró imponerse en un torneo importante por delante de Sporting Cristal y Universitario de Deportes, al consagrarse campeón.
La reserva de Alianza se impuso 5-4 en la tanda de penales ante Sporting, después de igualar 1-1 en los 90 minutos, y se coronó campeona del torneo Perú Champs, una competencia benéfica previa a la Liga 3.
El tanto del equipo blanquiazul fue obra de Jhoao Velásquez, pero los íntimos no consiguieron ampliar la ventaja durante todo el partido.
Además, Alianza Lima logró proclamarse campeón gracias a la actuación de su arquero Fabrisio Mesías, quien contuvo el penal decisivo ante Sporting Cristal y aseguró el título para el conjunto de La Victoria.
“Sabíamos que iba a ser una final muy dura. En los penales traté de mantener la calma y confiar en el trabajo que venimos haciendo. Este título es de todo el grupo, porque desde el primer partido demostramos que estábamos para grandes cosas”, declaró el guardameta blanquiazul campeón al término del partido.
De este modo, Alianza se coronó campeón del Torneo Benéfico Liga 3 Perú Champs, por delante de Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Sport Boys, que ocuparon el segundo, tercer y cuarto puesto, respectivamente.
