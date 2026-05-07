FPF le restó dos puntos a club de Liga 1 2026 por deudas y así quedó la tabla de posiciones

El Torneo Apertura 2026 está llegando a su etapa final con varios equipos peleando diversos objetivos. Previo al inicio de la fecha 14, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dispuso la resta de dos puntos a UTC, club de la Liga 1, luego de hallarlo culpable de mantener deudas pendientes con Gaspar Gentile, jugador de Alianza Lima.

FPF le restó dos puntos a club de Liga 1 2026 por deudas

La noticia fue revelada por el periodista Paul Pérez Rioja, quien publicó una resolución de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF que desestimó un pedido de suspensión de ejecución presentado por UTC, por lo que se ordenó imponer una sanción contra ese club en la Liga 1 por mantener deudas pendientes con Gaspar Gentile.

De acuerdo la información brindada por el comunicador, esta deuda corresponde a beneficios sociales y otros con el jugador. Esta deuda corresponde a la etapa del extremo en el club entre la temporada 2021 y 2024.

FPF sancionó con la pérdida de dos puntos a UTC por deudas con Gaspar Gentile.

“Ordenar la deducción de dos (2) puntos en el campeonato de Liga1-2026 para el Club Universidad Técnica de Cajamarca; para lo cual se deberá oficiar a la Liga de Fútbol Profesional”, mencionan en el documento.

Adicional a ello, ordenaron que se le prohíba a UTC inscribir a jugadores en la siguiente ventana de pases. De esta forma, no podrán realizar fichajes para el Torneo Clausura 2026. De esta forma, el ‘Gavilán del Norte’ no podrá reforzar su plantel.

“Ordenar la prohibición de inscripción de futbolistas extranjeros para el Club Universidad Técnica de Cajamarca en el siguiente período libre de pases; para lo cual se deberá oficiar a la Oficina de Pases y Transferencias - FPF”, señalaron.

Así queda la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la sanción a UTC

Con la resta de puntos a UTC, cayó cuatro casillas en la clasificación y quedaron ubicados en el decimocuarto lugar con 14 unidades. quedando comprometidos con la zona de descenso.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Alianza Lima 13 18 32 2. Los Chankas 13 6 29 3. Cienciano 13 11 26 4. Universitario 13 9 24 5. FBC Melgar 13 4 20 6. Cusco FC 13 -4 20 7. Comerciantes Unidos 13 1 19 8. Alianza Atlético 13 3 17 9. ADT 13 1 16 10. Deportivo Garcilaso 13 -3 16 11. CD Moquegua 13 -5 16 12. Sporting Cristal 13 0 15 13. Juan Pablo II 13 -12 15 14. UTC* 13 -2 14 15. Sport Boys 13 -6 12 16. Sport Huancayo 13 -7 12 17. Atlético Grau 13 -6 10 18. FC Cajamarca 13 -8 9

*FPF redujo dos puntos a UTC en la tabla de posiciones por deudas.