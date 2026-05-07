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FPF le restó dos puntos a club de Liga 1 2026 por deudas y así quedó la tabla de posiciones

¡Atención! Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF ordenó resta de puntos y dictó severa sanción contra club de la Liga 1, modificando la tabla de posiciones.

Angel Curo
FPF le restó dos puntos a club de Liga 1 2026 por deudas y así quedó la tabla de posiciones
FPF le restó dos puntos a club de Liga 1 2026 por deudas y así quedó la tabla de posiciones | Composición: Líbero
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El Torneo Apertura 2026 está llegando a su etapa final con varios equipos peleando diversos objetivos. Previo al inicio de la fecha 14, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dispuso la resta de dos puntos a UTC, club de la Liga 1, luego de hallarlo culpable de mantener deudas pendientes con Gaspar Gentile, jugador de Alianza Lima.

El partido más atractivo de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 será el Alianza Lima vs. Sporting Cristal

PUEDES VER: Partidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1: programación de la fecha 14

FPF le restó dos puntos a club de Liga 1 2026 por deudas

La noticia fue revelada por el periodista Paul Pérez Rioja, quien publicó una resolución de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF que desestimó un pedido de suspensión de ejecución presentado por UTC, por lo que se ordenó imponer una sanción contra ese club en la Liga 1 por mantener deudas pendientes con Gaspar Gentile.

De acuerdo la información brindada por el comunicador, esta deuda corresponde a beneficios sociales y otros con el jugador. Esta deuda corresponde a la etapa del extremo en el club entre la temporada 2021 y 2024.

FPF, UTC, Gaspar Gentile, Liga 1

FPF sancionó con la pérdida de dos puntos a UTC por deudas con Gaspar Gentile.

Ordenar la deducción de dos (2) puntos en el campeonato de Liga1-2026 para el Club Universidad Técnica de Cajamarca; para lo cual se deberá oficiar a la Liga de Fútbol Profesional, mencionan en el documento.

Adicional a ello, ordenaron que se le prohíba a UTC inscribir a jugadores en la siguiente ventana de pases. De esta forma, no podrán realizar fichajes para el Torneo Clausura 2026. De esta forma, el ‘Gavilán del Norte’ no podrá reforzar su plantel.

Ordenar la prohibición de inscripción de futbolistas extranjeros para el Club Universidad Técnica de Cajamarca en el siguiente período libre de pases; para lo cual se deberá oficiar a la Oficina de Pases y Transferencias - FPF”, señalaron.

Así queda la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la sanción a UTC

Con la resta de puntos a UTC, cayó cuatro casillas en la clasificación y quedaron ubicados en el decimocuarto lugar con 14 unidades. quedando comprometidos con la zona de descenso.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima131832
2. Los Chankas13629
3. Cienciano131126
4. Universitario13924
5. FBC Melgar13420
6. Cusco FC13-420
7. Comerciantes Unidos13119
8. Alianza Atlético13317
9. ADT13116
10. Deportivo Garcilaso13-316
11. CD Moquegua13-516
12. Sporting Cristal13015
13. Juan Pablo II13-1215
14. UTC*13-214
15. Sport Boys13-612
16. Sport Huancayo13-712
17. Atlético Grau13-610
18. FC Cajamarca13-89

*FPF redujo dos puntos a UTC en la tabla de posiciones por deudas.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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