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FPF le restó dos puntos a club de Liga 1 2026 por deudas y así quedó la tabla de posiciones
¡Atención! Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF ordenó resta de puntos y dictó severa sanción contra club de la Liga 1, modificando la tabla de posiciones.
El Torneo Apertura 2026 está llegando a su etapa final con varios equipos peleando diversos objetivos. Previo al inicio de la fecha 14, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dispuso la resta de dos puntos a UTC, club de la Liga 1, luego de hallarlo culpable de mantener deudas pendientes con Gaspar Gentile, jugador de Alianza Lima.
FPF le restó dos puntos a club de Liga 1 2026 por deudas
La noticia fue revelada por el periodista Paul Pérez Rioja, quien publicó una resolución de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF que desestimó un pedido de suspensión de ejecución presentado por UTC, por lo que se ordenó imponer una sanción contra ese club en la Liga 1 por mantener deudas pendientes con Gaspar Gentile.
De acuerdo la información brindada por el comunicador, esta deuda corresponde a beneficios sociales y otros con el jugador. Esta deuda corresponde a la etapa del extremo en el club entre la temporada 2021 y 2024.
FPF sancionó con la pérdida de dos puntos a UTC por deudas con Gaspar Gentile.
“Ordenar la deducción de dos (2) puntos en el campeonato de Liga1-2026 para el Club Universidad Técnica de Cajamarca; para lo cual se deberá oficiar a la Liga de Fútbol Profesional”, mencionan en el documento.
Adicional a ello, ordenaron que se le prohíba a UTC inscribir a jugadores en la siguiente ventana de pases. De esta forma, no podrán realizar fichajes para el Torneo Clausura 2026. De esta forma, el ‘Gavilán del Norte’ no podrá reforzar su plantel.
“Ordenar la prohibición de inscripción de futbolistas extranjeros para el Club Universidad Técnica de Cajamarca en el siguiente período libre de pases; para lo cual se deberá oficiar a la Oficina de Pases y Transferencias - FPF”, señalaron.
Así queda la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la sanción a UTC
Con la resta de puntos a UTC, cayó cuatro casillas en la clasificación y quedaron ubicados en el decimocuarto lugar con 14 unidades. quedando comprometidos con la zona de descenso.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|13
|18
|32
|2. Los Chankas
|13
|6
|29
|3. Cienciano
|13
|11
|26
|4. Universitario
|13
|9
|24
|5. FBC Melgar
|13
|4
|20
|6. Cusco FC
|13
|-4
|20
|7. Comerciantes Unidos
|13
|1
|19
|8. Alianza Atlético
|13
|3
|17
|9. ADT
|13
|1
|16
|10. Deportivo Garcilaso
|13
|-3
|16
|11. CD Moquegua
|13
|-5
|16
|12. Sporting Cristal
|13
|0
|15
|13. Juan Pablo II
|13
|-12
|15
|14. UTC*
|13
|-2
|14
|15. Sport Boys
|13
|-6
|12
|16. Sport Huancayo
|13
|-7
|12
|17. Atlético Grau
|13
|-6
|10
|18. FC Cajamarca
|13
|-8
|9
*FPF redujo dos puntos a UTC en la tabla de posiciones por deudas.
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