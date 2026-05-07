- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Coquimbo Unido
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Posición Universitario en Libertadores
- Programación fecha 14 Apertura
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal y dónde ver EN VIVO clásico por Liga 1?
Revisa los horarios confirmados y dónde ver la transmisión del clásico entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima vs Sporting Cristal protagonizarán un emocionante compromiso este sábado 9 de mayo por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Este nuevo episodio del 'clásico moderno' será vital en la lucha de los blanquiazules por el título del primer campeonato de la Liga 1 y para que los rimenses escapen de los últimos lugares. Por ello, aquí te contamos a qué hora y dónde ver este partidazo.
PUEDES VER: FPF le restó dos puntos a club de Liga 1 2026 por deudas y así quedó la tabla de posiciones
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?
El duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal está programado para disputarse este sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, recinto más conocido como Matute.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?
Estos son los horarios para el inicio del partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal:
- Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 9:00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 10:00 p. m.
- México y Centroamérica: 7:00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 9:00 p. m.
- España: 3:00 a. m. (del domingo)
¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO?
El clásico moderno entre Alianza Lima vs Sporting Cristal contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.
Del mismo modo, este partido podrá sintonizarse por vía ONLINE mediante las aplicaciones de streaming de L1 Play, Movistar App, DGO, Win Play, entre otros.
Alianza Lima vs Sporting Cristal: antesala del clásico moderno por Liga 1
Alianza Lima llega en un gran momento de forma y de motivación, luego de consolidarse como firme candidato a quedarse con el título del Torneo Apertura. Los blanquiazules se han consolidado como líderes en solitario y buscarán hacer respetar su localía. Además, cuenta con jugadores con gran ritmo, como Eryc Castillo, Jairo Vélez, entre otros.
Alianza Lima busca sumar una victoria importante y seguir firme al tótulo
Por su parte, Sporting Cristal llega golpeado tras caer ante Palmeiras en la Copa Libertadores. Los rimenses, además, encadenan una mala racha de tres partidos sin ganar en el plano local y están cerca de los puestos de descenso. Por si esto no fuera poco, el cuadro de Zé Ricardo tendrá que hacer frente a la fatiga acumulada.
Sporting Cristal necesita ganar para no comprometerse con el descenso en la Liga 1
Alianza Lima vs Sporting Cristal: últimos enfrentamientos
- 06/12/2025 | Alianza Lima 3-3 Sporting Cristal
- 02/12/2025 | Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima
- 25/08/2025 | Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal
- 01/03/2025 | Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima
- 17/08/2024 | Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón Delívery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90