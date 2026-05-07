0
EN VIVO
Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal y dónde ver EN VIVO clásico por Liga 1?

Revisa los horarios confirmados y dónde ver la transmisión del clásico entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.

Angel Curo
Horario para el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal y dónde ver el clásico
Horario para el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal y dónde ver el clásico | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima vs Sporting Cristal protagonizarán un emocionante compromiso este sábado 9 de mayo por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Este nuevo episodio del 'clásico moderno' será vital en la lucha de los blanquiazules por el título del primer campeonato de la Liga 1 y para que los rimenses escapen de los últimos lugares. Por ello, aquí te contamos a qué hora y dónde ver este partidazo.

FPF le restó dos puntos a club de Liga 1 2026 por deudas y así quedó la tabla de posiciones

PUEDES VER: FPF le restó dos puntos a club de Liga 1 2026 por deudas y así quedó la tabla de posiciones

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal está programado para disputarse este sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, recinto más conocido como Matute.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Estos son los horarios para el inicio del partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 10:00 p. m.
  • México y Centroamérica: 7:00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 9:00 p. m.
  • España: 3:00 a. m. (del domingo)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO?

El clásico moderno entre Alianza Lima vs Sporting Cristal contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Del mismo modo, este partido podrá sintonizarse por vía ONLINE mediante las aplicaciones de streaming de L1 Play, Movistar App, DGO, Win Play, entre otros.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: antesala del clásico moderno por Liga 1

Alianza Lima llega en un gran momento de forma y de motivación, luego de consolidarse como firme candidato a quedarse con el título del Torneo Apertura. Los blanquiazules se han consolidado como líderes en solitario y buscarán hacer respetar su localía. Además, cuenta con jugadores con gran ritmo, como Eryc Castillo, Jairo Vélez, entre otros.

Alianza Lima

Alianza Lima busca sumar una victoria importante y seguir firme al tótulo

Por su parte, Sporting Cristal llega golpeado tras caer ante Palmeiras en la Copa Libertadores. Los rimenses, además, encadenan una mala racha de tres partidos sin ganar en el plano local y están cerca de los puestos de descenso. Por si esto no fuera poco, el cuadro de Zé Ricardo tendrá que hacer frente a la fatiga acumulada.

Sporting Cristal

Sporting Cristal necesita ganar para no comprometerse con el descenso en la Liga 1

Alianza Lima vs Sporting Cristal: últimos enfrentamientos

  • 06/12/2025 | Alianza Lima 3-3 Sporting Cristal
  • 02/12/2025 | Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima
  • 25/08/2025 | Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal
  • 01/03/2025 | Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima
  • 17/08/2024 | Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima vs Chankas por Torneo Apertura 2026: fecha, día, hora y canal confirmado

  2. Sporting Cristal busca la firma de destacado delantero para el Clausura 2026: "En carpeta"

  3. Alianza Lima toma firme decisión sobre continuidad de Guillermo Viscarra y Federico Girotti

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón Delívery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano