Mr. Peet se emocionó y narró gol fantasma de Paolo Guerrero en el Alianza vs Cristal: "Golazo"

Sobre los 63 minutos del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, Paolo Guerrero quedó mano a mano con Diego Enríquez. El Depredador decidió colgar al portero celeste y el balón pasó cerca de la portería. Sin embargo, Mr. Peet, narrador de L1 MAX, gritó golazo y narró el tanto fantasma con emoción.

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