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Mr. Peet se emocionó y narró gol fantasma de Paolo Guerrero en el Alianza vs Cristal: "Golazo"

¿Qué pasó? En la transmisión de L1 MAX, Mr. Peet narró con emoción un gol fantasma de Paolo Guerrero. El comunicador incluso llamó "golazo" a la jugada que falló el delantero.

Jesús Yupanqui
Mr. Peet se emocionó y narró con emoción gol fantasma de Alianza Lima.
Mr. Peet se emocionó y narró con emoción gol fantasma de Alianza Lima. | Captura: Madrugol
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Sobre los 63 minutos del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, Paolo Guerrero quedó mano a mano con Diego Enríquez. El Depredador decidió colgar al portero celeste y el balón pasó cerca de la portería. Sin embargo, Mr. Peet, narrador de L1 MAX, gritó golazo y narró el tanto fantasma con emoción.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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