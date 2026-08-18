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Juan Pablo Goicochea dio tajante opinión sobre su regreso a la Liga 1: "Retroceso..."

El delantero habló sobre su regreso al Perú para defender los colores de Juan Pablo II, dejando un determinante análisis.

Antonio Vidal
Juan Pablo Goicochea dio tajante opinión sobre su regreso a la Liga 1. Foto: Juan Pablo II
Juan Pablo Goicochea dio tajante opinión sobre su regreso a la Liga 1. Foto: Juan Pablo II
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Una de las grandes promesas del fútbol peruano, Juan Pablo Goicochea, no logró consolidarse en el extranjero y confirmó su regreso a la Liga 1. El delantero nacional afrontará un nuevo reto en el Torneo Clausura 2026, donde defenderá los colores de Juan Pablo II.Bajo este contexto, el jugador habló para las cámaras de L1 MAX, donde detalló su perspectiva sobre su regreso al fútbol peruano para defender los colores del elenco de Chongoyape.

Juan Pablo Goicochea habló sin filtros sobre Alianza Lima.

PUEDES VER: Juan Pablo Goicochea, ex Alianza Lima, da fuerte mensaje al ser rival de los íntimos en la Liga 1

Para Goicochea, regresar al Perú no es un retroceso en su carrera, pues ha venido para conseguir más minutos de los que tuvo en Argentina.

"Estoy muy emocionado y muy feliz, muy motivado por este nuevo reto, por la confianza y el interés que me brindaron en Juan Pablo. Pasa por la poca continuidad que estaba teniendo en Defensor, entró Mauricio Larriera y de frente me dijo que iba a tener pocas chances en el equipo, fue directo y son cosas que pueden pasar. Con mi representante y mi familia empezamos a ver opciones y creo que no me he equivocado con venir a Juan Pablo, me mostraron interés desde el día uno, creo que me voy a ganar la oportunidad y lo que quiero es jugar", fueron las primeras palabras del jugador.

"Es mejor venir acá, sumar minutos, hacer números que quedarme sin jugar en Defensor, pasó por eso la decisión. Habían intereses de otros clubes pero nada concreto como lo de Juan Pablo. En Platense y en Defensor no cumplí los objetivos que tenía pensado, no lo veo como un retroceso, prefiero venir acá a jugar que quedarme parado afuera", concluyó el ex Alianza Lima.

Trayectoria de Juan Pablo Goicochea

  • 2018: EGB → Alianza Lima Sub-20.
  • 2022: Alianza Lima Sub-20 → Alianza Lima II.
  • 2023: Alianza Lima II → Alianza Lima.
  • 2024: Alianza Lima → Platense II, sin coste.
  • 2026: Platense II → Defensor Sporting, a préstamo.
  • 2026: Defensor Sporting → Platense II, final de cesión.
  • 2026: Platense II → Juan Pablo II, a préstamo.
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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