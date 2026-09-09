- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Feyenoord
- Palmeiras vs LDU
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Perú vs Brasil
Partidos de hoy, jueves 10 de septiembre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
Este jueves 10 de septiembre, la agenda deportiva incluye importantes partidos de Champions League, además continúan los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana.
Conoce al detalle toda la agenda deportiva con los partidos que se disputarán este jueves 10 de setiembre en todo el planeta. Continúa la acción de la Champions League, además se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con Cienciano representando al fútbol peruano.
Partidos de hoy por Champions League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:45
|Fenerbahce vs AS Roma
|ESPN, Disney+
|11:45
|PSV vs Shakhtar
|ESPN 2, Disney+
|14:00
|Bayern Múnich vs Bodo/Glimt
|ESPN, Disney+
|14:00
|Como vs RB Leipzig
|Disney+
|14:00
|Manchester United vs Sabah Baku
|ESPN 2, Disney+
|14:00
|Slavia Praga vs Lens
|ESPN 3, Disney+
Partidos de hoy por Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|19:30
|Independiente del Valle vs Flamengo
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|19:30
|Cienciano vs Montevideo City Torque
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Liga BetPlay
|Horarios
|Partidos
|20:00
|Millonarios vs Deportivo Cali
|RCN, Win+
Partidos de hoy por Copa Ecuador
|Horarios
|Partidos
|15:00
|Astillero vs Universidad Católica
|DSports
Partidos de hoy por Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:30
|Tomayapo vs Always Ready
|Tigo Sports
|19:30
|Bolívar vs Independiente
|Tigo Sports
Horarios corresponden a Perú.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00