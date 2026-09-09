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Partidos de hoy, jueves 10 de septiembre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Este jueves 10 de septiembre, la agenda deportiva incluye importantes partidos de Champions League, además continúan los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Wilfredo Inostroza
Partidos de hoy, jueves 10 de setiembre
Partidos de hoy, jueves 10 de setiembre | Composición: LÍBERO
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Conoce al detalle toda la agenda deportiva con los partidos que se disputarán este jueves 10 de setiembre en todo el planeta. Continúa la acción de la Champions League, además se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con Cienciano representando al fútbol peruano.

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Partidos de hoy por Champions League

HorariosPartidosCanales
11:45Fenerbahce vs AS RomaESPN, Disney+
11:45PSV vs ShakhtarESPN 2, Disney+
14:00Bayern Múnich vs Bodo/GlimtESPN, Disney+
14:00Como vs RB LeipzigDisney+
14:00Manchester United vs Sabah BakuESPN 2, Disney+
14:00Slavia Praga vs LensESPN 3, Disney+

Partidos de hoy por Copa Libertadores

HorariosPartidos
19:30Independiente del Valle vs FlamengoESPN, Disney+

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

HorariosPartidos
19:30Cienciano vs Montevideo City TorqueDSports, DGO

Partidos de hoy por Liga BetPlay

HorariosPartidos
20:00Millonarios vs Deportivo CaliRCN, Win+

Partidos de hoy por Copa Ecuador

HorariosPartidos
15:00Astillero vs Universidad CatólicaDSports

Partidos de hoy por Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
17:30Tomayapo vs Always ReadyTigo Sports
19:30Bolívar vs IndependienteTigo Sports

Horarios corresponden a Perú.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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