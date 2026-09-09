Sin Neymar: Carlo Ancelotti renueva Brasil con 8 debutantes en su primera convocatoria

Carlo Ancelotti comenzó oficialmente una nueva etapa al frente de la Selección de Brasil con una convocatoria que marca un importante cambio de generación. Tras la eliminación del Mundial 2026, el técnico italiano presentó su primera lista pensando en el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030, dejando fuera a varios referentes de la ‘Canarinha’, entre ellos Neymar.

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Carlo Ancelotti convocó a 8 debutantes en su primer llamado con Brasil después del Mundial

La principal novedad es la ausencia de Neymar, pero no es el único nombre de peso que quedó fuera de la nómina. Ancelotti decidió prescindir de futbolistas que tuvieron protagonismo en los últimos años, entre ellos Danilo, Casemiro, Fabinho, Alex Sandro, Éderson y Alisson, arquero del Liverpool.

En total, son 16 los jugadores que participaron del último Mundial y que ya no aparecen en esta primera convocatoria del estratega italiano. La decisión evidencia que el entrenador busca darle un nuevo rumbo al combinado brasileño y comenzar a probar alternativas de cara al siguiente ciclo mundialista.

La nueva convocatoria de Carlo Ancelotti tras el Mundial 2026

El cambio también se refleja en la presencia de jóvenes que tendrán la posibilidad de vestir por primera vez la camiseta de la selección absoluta. Ancelotti incluyó a ocho futbolistas que todavía no habían recibido una convocatoria con la ‘Canarinha’.

Los ocho debutantes son Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho, Mauro Júnior, Breno Bidon y Gabriel Bontempo. Todos tendrán la oportunidad de convencer al entrenador durante los próximos compromisos internacionales y convertirse en piezas importantes para el futuro de Brasil.

¿Cuál es el objetivo de Carlo Ancelotti con la renovada convocatoria en Brasil?

De esta manera, Ancelotti empieza a construir su propia Selección de Brasil, con una nómina renovada y varios nombres que representan el recambio generacional. La ‘Canarinha’ tendrá sus primeros exámenes de esta nueva etapa ante Australia e India, encuentros en los que el técnico italiano podrá comenzar a definir su base para el camino hacia el Mundial 2030.