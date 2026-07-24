Brasil vs Italia EN VIVO por la VNL Femenino: horarios y dónde ver partido por semifinales

Brasil se enfrenta a Italia por las semifinales de la Volleyball Nations League Femenina 2026. Este partido se juega en el Macau East Asian Games Dome, en Macao, localidad de China. Conoce todos los detalles de este encuentro que enfrenta a dos potencias mundiales en el deporte de la net alta.

¿Cuándo juega Brasil vs Italia?

El partidazo Brasil vs Italia, por la semifinal de la VNL 2026, se jugará este sábado 25 de julio.

¿A qué hora juega Brasil vs Italia?

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 horas

3.00 horas Chile, Bolivia y Venezuela: 4.00 horas

4.00 horas Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.00 horas

5.00 horas México: 2.00 horas

2.00 horas Estados Unidos: 4.00 horas (Miami y Nueva York) y 1.00 horas (Los Ángeles)

4.00 horas (Miami y Nueva York) y 1.00 horas (Los Ángeles) España: 10.00 horas

10.00 horas China: 16.00 horas

¿Dónde ver Brasil vs Italia?

El partido entre Brasil vs Italia será transmitido por la plataforma de streaming oficial de Volleyball World llamada VBTV. También estará disponible en el canal DSports y DGO para Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Brasil vs Italia: pronósticos y cuotas de apuesta

Italia es amplio favorito para imponerse a Brasil, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, las cuotas:

Casas Brasil Italia Apuesta Total 4.25 1.19 Betano 4.40 1.20 Betsson 3.54 1.21

Brasil vs Italia: previa del partido

Las semifinales de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino (VNL) 2026 regalan una auténtica final anticipada cuando Brasil e Italia se crucen en el Macau East Asian Games Dome. La seleção llega inspirada tras remontar un duro inicio y vencer 3-1 a Japón en cuartos de final, impulsada por una actuación memorable de Ana Cristina —quien se despachó con 30 puntos— y Júlia Bergmann. El equipo sudamericano busca meterse en su séptima final de la VNL con un juego agresivo en la red y una defensa de transición que viene marcando la diferencia en las instancias decisivas.

Del otro lado estará la vigente campeona del torneo. Las dirigidas por Julio Velasco sellaron su boleto a semifinales caminando sobre el terreno tras barrer 3-0 a Países Bajos, exhibiendo un bloqueo asfixiante y el temible poder ofensivo de Paola Egonu. Italia afronta este cruce con ánimos de revancha, ya que en la primera semana de esta edición cayó 3-2 ante las brasileñas en Brasilia, un tropiezo que además le cortó una racha invicta de 39 partidos internacionales.

Brasil vs Italia por la VNL Femenino 2026

Este sábado 25 de julio, la potencia de fuego de las europeas chocará contra la intensidad y el volumen de juego de las sudamericanas en un duelo de pronóstico reservado. El vencedor no solo asegurará su boleto a la gran final del certamen, sino que enviará un mensaje contundente de cara al cierre de la temporada internacional. El espectáculo en Macao está completamente garantizado.