¿A qué hora juega Brasil vs Japón y dónde ver partido por la VNL Femenino de Vóley?

Dos potencias estarán frente a frente. Se viene el partido Brasil vs. Japón, correspondiente a los cuartos de final de la Volleyball Nations League 2026 desde el Macao East Asian Games Dome, en China. Repasa fecha, horarios y dónde ver este partido que promete mucha emoción de principio a fin.

¿Cuándo juega Brasil vs Japón por la VNL 2026?

El partido entre Brasil vs Japón se juega este miércoles 22 de julio.

¿A qué hora juega Brasil vs Japón por la VNL 2026?

Perú, Colombia y Ecuador: 06:30 horas

06:30 horas Chile, Bolivia y Venezuela: 07:30 horas

07:30 horas Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 08:30 horas

08:30 horas México: 05:30 horas

05:30 horas Estados Unidos: 07:30 horas (Miami y Nueva York) y 04:30 horas (Los Ángeles)

07:30 horas (Miami y Nueva York) y 04:30 horas (Los Ángeles) España: 13:30 horas

¿Dónde ver Brasil vs Japón por la VNL 2026?

El partido será transmitido por la plataforma de streaming oficial de Volleyball World llamada VBTV. También estará disponible en el canal DSports y DGO para Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Brasil vs Japón por la VNL 2026: previa del partido

La Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2026 entra en su fase más candente con un duelo imperdible de cuartos de final. Brasil y Japón se miden cara a cara en un enfrentamiento directo a eliminación directa donde el margen de error es prácticamente cero y la presión estará al máximo desde el primer silbato.

Las sudamericanas saltan a la cancha con la ventaja anímica de haber ganado el antecedente más reciente de la fase regular por 3-1 a principios de mes. Sin embargo, en un choque de gana o vete a casa, el historial previo pasa a segundo plano frente a dos filosofías totalmente opuestas: la potencia física y el alcance en la red de la Canarinha contra la velocidad y la defensa impenetrable del sexteto asiático.

Brasil vs Japón por la Volleyball Nations League

Japón buscará incomodar la recepción rival con un servicio táctico agresivo para evadir el bloqueo alto brasileño, mientras que Brasil apostará por la efectividad de sus atacantes por las bandas para romper la muralla defensiva nipona. La selección que logre mantener la cabeza fría en los rallies largos y ejecute con precisión en los momentos decisivos asegurará su boleto a las semifinales del torneo.