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Calendario del Mundial 2026: Todo sobre las fechas y horarios del próximo torneo FIFA
Descubre el calendario del Mundial 2026, con 104 partidos y 48 equipos que buscarán la gloria.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha. Este campeonato será el más grande de la historia, con 48 equipos, y se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos. Aquí te brindamos toda la información sobre el principal evento del fútbol.
El torneo, que se extenderá por 39 días, comenzará el 11 de junio con la fase de grupos. Debido al número de selecciones, se celebrarán dieciseisavos de final antes de llegar a la gran final el 19 de julio, un domingo.
Formato del Mundial 2026
- Fase de grupos: Del 11 al 27 de junio
- Dieciseisavos de final: Del 28 de junio al 3 de julio.
- Octavos de final: Del 4 al 7 de julio.
- Cuartos de final: El 9 al 11 de julio.
- Semifinales: El 14 y 15 de julio.
- Tercer puesto: 18 de julio a las 4.00 p. m.
- Final: 19 de julio a las 2.00 p. m.
Distribución de Grupos del Mundial 2026
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa.
- Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza.
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía.
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez.
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.
Calendario de Partidos del Mundial 2026
GRUPO A
Partidos Fecha 1
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|11/06
|México vs Sudáfrica
|14.00
|Azteca
|11/06
|Corea del Sur vs República Checa
|21.00
|Akron
Partidos Fecha 2
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|18/06
|República Checa vs Sudáfrica
|23.00
|Mercedes-Benz Stadium
|18/06
|México vs Corea del Sur
|20.00
|Akron
Partidos Fecha 3
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|24/06
|República Checa vs México
|20.00
|Azteca
|24/06
|Sudáfrica vs Corea del Sur
|20.00
|BBVA
GRUPO B
Partidos Fecha 1
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|12/06
|Canadá vs Bosnia y Herzegovina
|14.00
|BMO Field
|13/06
|Catar vs Suiza
|14.00
|Levi’s Stadium
Partidos Fecha 2
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|18/06
|Suiza vs Bosnia y Herzegovina
|14.00
|SoFi Stadium
|18/06
|Canadá vs Catar
|17.00
|BC Place
Partidos Fecha 3
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|24/06
|Suiza vs Canadá
|14.00
|BC Place
|24/06
|Bosnia y Herzegovina vs Catar
|14.00
|Lumen Field
GRUPO C
Partidos Fecha 1
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|13/06
|Brasil vs Marruecos
|17.00
|MetLife Stadium
|13/06
|Haití vs Escocia
|20.00
|Gilette Stadium
Partidos Fecha 2
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|19/06
|Escocia vs Marruecos
|17.00
|Gilette Stadium
|19/06
|Brasil vs Haití
|19.30
|Lincoln Financial Field
Partidos Fecha 3
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|24/06
|Escocia vs Marruecos
|17.00
|Hard Rock Stadium
|24/06
|Marruecos vs Haití
|17.00
|Mercedes-Benz Stadium
GRUPO D
Partidos Fecha 1
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|12/06
|Estados Unidos vs Paraguay
|20.00
|SoFi Stadium
|13/06
|Australia vs Turquía
|23.00
|BC Place
Partidos Fecha 2
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|19/06
|Estados Unidos vs Australia
|14.00
|Lumen Field
|19/06
|Turquía vs Paraguay
|22.00
|Levi’s Stadium
Partidos Fecha 3
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|25/06
|Paraguay vs Australia
|21.00
|Levi’s Stadium
|25/06
|Turquía vs Estados Unidos
|21.00
|SoFi Stadium
GRUPO E
Partidos Fecha 1
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|14/06
|Alemania vs Curazao
|12.00
|NRG Stadium
|14/06
|Costa de Marfil vs Ecuador
|18.00
|Lincoln Financial Field
Partidos Fecha 2
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|20/06
|Alemania vs Costa de Marfil
|15.00
|BMO Field
|20/06
|Ecuador vs Curazao
|19.00
|Arrowhead Stadium
Partidos Fecha 3
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|25/06
|Ecuador vs Alemania
|15.00
|MetLife Stadium
|25/06
|Curazao vs Costa de Marfil
|15.00
|Lincoln Financial Field
GRUPO F
Partidos Fecha 1
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|14/06
|Países Bajos vs Japón
|15.00
|AT&T Stadium
|14/06
|Suecia vs Túnez
|21.00
|BBVA
Partidos Fecha 2
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|20/06
|Países Bajos vs Suecia
|12.00
|NRG Stadium
|20/06
|Túnez vs Japón
|23.00
|BBVA
Partidos Fecha 3
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|25/06
|Túnez vs Países Bajos
|18.00
|Arrowhead Stadium
|25/06
|Japón vs Suecia
|18.00
|AT&T Stadium
GRUPO G
Partidos Fecha 1
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|15/06
|Bélgica vs Egipto
|14.00
|Lumen Field
|15/06
|Irán vs Nueva Zelanda
|20.00
|SoFi Stadium
Partidos Fecha 2
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|21/06
|Bélgica vs Irán
|14.00
|SoFi Stadium
|21/06
|Nueva Zelanda vs Egipto
|20.00
|BC Place
Partidos Fecha 3
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|26/06
|Egipto vs Irán
|22.00
|Lumen Field
|26/06
|Nueva Zelanda vs Bélgica
|22.00
|BC Place
GRUPO H
Partidos Fecha 1
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|15/06
|España vs Cabo Verde
|11.00
|Mercedes-Benz Stadium
|15/06
|Arabia Saudita vs Uruguay
|17.00
|Hard Rock Stadium
Partidos Fecha 2
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|21/06
|España vs Arabia Saudita
|11.00
|Mercedes-Benz Stadium
|21/06
|Uruguay vs Cabo Verde
|17.00
|Hard Rock Stadium
Partidos Fecha 3
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|26/06
|Uruguay vs España
|19.00
|Akron
|26/06
|Cabo Verde vs Arabia Saudita
|19.00
|NRG Stadium
GRUPO I
Partidos Fecha 1
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|16/06
|Francia vs Senegal
|14.00
|MetLife Stadium
|16/06
|Irak vs Noruega
|17.00
|Gillette Stadium
Partidos Fecha 2
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|22/06
|Francia vs Irak
|16.00
|Lincoln Financial Field
|22/06
|Noruega vs Senegal
|19.00
|MetLife Stadium
Partidos Fecha 3
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|26/06
|Noruega vs Francia
|14.00
|Gillette Stadium
|26/06
|Senegal vs Irak
|14.00
|BMO Field
GRUPO J
Partidos Fecha 1
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|16/06
|Argentina vs Argelia
|20.00
|Arrowhead Stadium
|16/06
|Austria vs Jordania
|23.00
|Levi’s Stadium
Partidos Fecha 2
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|22/06
|Argentina vs Austria
|12.00
|AT&T Stadium
|22/06
|Jordania vs Argelia
|22.00
|Levi’s Stadium
Partidos Fecha 3
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|27/06
|Jordania vs Argentina
|21.00
|AT&T Stadium
|27/06
|Argelia vs Austria
|21.00
|Arrowhead Stadium
GRUPO K
Partidos Fecha 1
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|17/06
|Portugal vs RD Congo
|12.00
|NRG Stadium
|17/06
|Uzbekistán vs Colombia
|21.00
|Azteca
Partidos Fecha 2
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|23/06
|Portugal vs Uzbekistán
|12.00
|NRG Stadium
|23/06
|Colombia vs RD Congo
|21.00
|Akron
Partidos Fecha 3
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|27/06
|Colombia vs Portugal
|18.30
|Hard Rock Stadium
|27/06
|RD Congo vs Uzbekistán
|18.30
|Mercedes-Benz Stadium
GRUPO L
Partidos Fecha 1
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|17/06
|Inglaterra vs Croacia
|15.00
|AT&T Stadium
|17/06
|Ghana vs Panamá
|18.00
|BMO Field
Partidos Fecha 2
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|23/06
|Inglaterra vs Ghana
|15.00
|Gillette Stadium
|23/06
|Panamá vs Croacia
|18.00
|BMO Field
Partidos Fecha 3
|Día
|Encuentro
|Hora
|Sede
|27/06
|Panamá vs Inglaterra
|16.00
|MetLife Stadium
|27/06
|Croacia vs Ghana
|16.00
|Lincoln Financial Field
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