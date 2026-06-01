La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha. Este campeonato será el más grande de la historia, con 48 equipos, y se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos. Aquí te brindamos toda la información sobre el principal evento del fútbol.

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El torneo, que se extenderá por 39 días, comenzará el 11 de junio con la fase de grupos. Debido al número de selecciones, se celebrarán dieciseisavos de final antes de llegar a la gran final el 19 de julio, un domingo.

Formato del Mundial 2026

Fase de grupos: Del 11 al 27 de junio

Del 11 al 27 de junio Dieciseisavos de final: Del 28 de junio al 3 de julio.

Del 28 de junio al 3 de julio. Octavos de final: Del 4 al 7 de julio.

Del 4 al 7 de julio. Cuartos de final: El 9 al 11 de julio.

El 9 al 11 de julio. Semifinales: El 14 y 15 de julio.

El 14 y 15 de julio. Tercer puesto: 18 de julio a las 4.00 p. m.

18 de julio a las 4.00 p. m. Final: 19 de julio a las 2.00 p. m.

Distribución de Grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa.

México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa. Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza.

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza. Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia. Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía.

Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía. Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador. Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez.

Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez. Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda. Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.

Calendario de Partidos del Mundial 2026

GRUPO A

Partidos Fecha 1

Día Encuentro Hora Sede 11/06 México vs Sudáfrica 14.00 Azteca 11/06 Corea del Sur vs República Checa 21.00 Akron

Partidos Fecha 2

Día Encuentro Hora Sede 18/06 República Checa vs Sudáfrica 23.00 Mercedes-Benz Stadium 18/06 México vs Corea del Sur 20.00 Akron

Partidos Fecha 3

Día Encuentro Hora Sede 24/06 República Checa vs México 20.00 Azteca 24/06 Sudáfrica vs Corea del Sur 20.00 BBVA

GRUPO B

Partidos Fecha 1

Día Encuentro Hora Sede 12/06 Canadá vs Bosnia y Herzegovina 14.00 BMO Field 13/06 Catar vs Suiza 14.00 Levi’s Stadium

Partidos Fecha 2

Día Encuentro Hora Sede 18/06 Suiza vs Bosnia y Herzegovina 14.00 SoFi Stadium 18/06 Canadá vs Catar 17.00 BC Place

Partidos Fecha 3

Día Encuentro Hora Sede 24/06 Suiza vs Canadá 14.00 BC Place 24/06 Bosnia y Herzegovina vs Catar 14.00 Lumen Field

GRUPO C

Partidos Fecha 1

Día Encuentro Hora Sede 13/06 Brasil vs Marruecos 17.00 MetLife Stadium 13/06 Haití vs Escocia 20.00 Gilette Stadium

Partidos Fecha 2

Día Encuentro Hora Sede 19/06 Escocia vs Marruecos 17.00 Gilette Stadium 19/06 Brasil vs Haití 19.30 Lincoln Financial Field

Partidos Fecha 3

Día Encuentro Hora Sede 24/06 Escocia vs Marruecos 17.00 Hard Rock Stadium 24/06 Marruecos vs Haití 17.00 Mercedes-Benz Stadium

GRUPO D

Partidos Fecha 1

Día Encuentro Hora Sede 12/06 Estados Unidos vs Paraguay 20.00 SoFi Stadium 13/06 Australia vs Turquía 23.00 BC Place

Partidos Fecha 2

Día Encuentro Hora Sede 19/06 Estados Unidos vs Australia 14.00 Lumen Field 19/06 Turquía vs Paraguay 22.00 Levi’s Stadium

Partidos Fecha 3

Día Encuentro Hora Sede 25/06 Paraguay vs Australia 21.00 Levi’s Stadium 25/06 Turquía vs Estados Unidos 21.00 SoFi Stadium

GRUPO E

Partidos Fecha 1

Día Encuentro Hora Sede 14/06 Alemania vs Curazao 12.00 NRG Stadium 14/06 Costa de Marfil vs Ecuador 18.00 Lincoln Financial Field

Partidos Fecha 2

Día Encuentro Hora Sede 20/06 Alemania vs Costa de Marfil 15.00 BMO Field 20/06 Ecuador vs Curazao 19.00 Arrowhead Stadium

Partidos Fecha 3

Día Encuentro Hora Sede 25/06 Ecuador vs Alemania 15.00 MetLife Stadium 25/06 Curazao vs Costa de Marfil 15.00 Lincoln Financial Field

GRUPO F

Partidos Fecha 1

Día Encuentro Hora Sede 14/06 Países Bajos vs Japón 15.00 AT&T Stadium 14/06 Suecia vs Túnez 21.00 BBVA

Partidos Fecha 2

Día Encuentro Hora Sede 20/06 Países Bajos vs Suecia 12.00 NRG Stadium 20/06 Túnez vs Japón 23.00 BBVA

Partidos Fecha 3

Día Encuentro Hora Sede 25/06 Túnez vs Países Bajos 18.00 Arrowhead Stadium 25/06 Japón vs Suecia 18.00 AT&T Stadium

GRUPO G

Partidos Fecha 1

Día Encuentro Hora Sede 15/06 Bélgica vs Egipto 14.00 Lumen Field 15/06 Irán vs Nueva Zelanda 20.00 SoFi Stadium

Partidos Fecha 2

Día Encuentro Hora Sede 21/06 Bélgica vs Irán 14.00 SoFi Stadium 21/06 Nueva Zelanda vs Egipto 20.00 BC Place

Partidos Fecha 3

Día Encuentro Hora Sede 26/06 Egipto vs Irán 22.00 Lumen Field 26/06 Nueva Zelanda vs Bélgica 22.00 BC Place

GRUPO H

Partidos Fecha 1

Día Encuentro Hora Sede 15/06 España vs Cabo Verde 11.00 Mercedes-Benz Stadium 15/06 Arabia Saudita vs Uruguay 17.00 Hard Rock Stadium

Partidos Fecha 2

Día Encuentro Hora Sede 21/06 España vs Arabia Saudita 11.00 Mercedes-Benz Stadium 21/06 Uruguay vs Cabo Verde 17.00 Hard Rock Stadium

Partidos Fecha 3

Día Encuentro Hora Sede 26/06 Uruguay vs España 19.00 Akron 26/06 Cabo Verde vs Arabia Saudita 19.00 NRG Stadium

GRUPO I

Partidos Fecha 1

Día Encuentro Hora Sede 16/06 Francia vs Senegal 14.00 MetLife Stadium 16/06 Irak vs Noruega 17.00 Gillette Stadium

Partidos Fecha 2

Día Encuentro Hora Sede 22/06 Francia vs Irak 16.00 Lincoln Financial Field 22/06 Noruega vs Senegal 19.00 MetLife Stadium

Partidos Fecha 3

Día Encuentro Hora Sede 26/06 Noruega vs Francia 14.00 Gillette Stadium 26/06 Senegal vs Irak 14.00 BMO Field

GRUPO J

Partidos Fecha 1

Día Encuentro Hora Sede 16/06 Argentina vs Argelia 20.00 Arrowhead Stadium 16/06 Austria vs Jordania 23.00 Levi’s Stadium

Partidos Fecha 2

Día Encuentro Hora Sede 22/06 Argentina vs Austria 12.00 AT&T Stadium 22/06 Jordania vs Argelia 22.00 Levi’s Stadium

Partidos Fecha 3

Día Encuentro Hora Sede 27/06 Jordania vs Argentina 21.00 AT&T Stadium 27/06 Argelia vs Austria 21.00 Arrowhead Stadium

GRUPO K

Partidos Fecha 1

Día Encuentro Hora Sede 17/06 Portugal vs RD Congo 12.00 NRG Stadium 17/06 Uzbekistán vs Colombia 21.00 Azteca

Partidos Fecha 2

Día Encuentro Hora Sede 23/06 Portugal vs Uzbekistán 12.00 NRG Stadium 23/06 Colombia vs RD Congo 21.00 Akron

Partidos Fecha 3

Día Encuentro Hora Sede 27/06 Colombia vs Portugal 18.30 Hard Rock Stadium 27/06 RD Congo vs Uzbekistán 18.30 Mercedes-Benz Stadium

GRUPO L

Partidos Fecha 1

Día Encuentro Hora Sede 17/06 Inglaterra vs Croacia 15.00 AT&T Stadium 17/06 Ghana vs Panamá 18.00 BMO Field

Partidos Fecha 2

Día Encuentro Hora Sede 23/06 Inglaterra vs Ghana 15.00 Gillette Stadium 23/06 Panamá vs Croacia 18.00 BMO Field

Partidos Fecha 3