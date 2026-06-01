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Calendario del Mundial 2026: Todo sobre las fechas y horarios del próximo torneo FIFA

Descubre el calendario del Mundial 2026, con 104 partidos y 48 equipos que buscarán la gloria.

Sandra Morales
Se disputarán un total de 104 partidos en el Mundial 2026.
Se disputarán un total de 104 partidos en el Mundial 2026. | Foto: FIFA
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La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha. Este campeonato será el más grande de la historia, con 48 equipos, y se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos. Aquí te brindamos toda la información sobre el principal evento del fútbol.

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El torneo, que se extenderá por 39 días, comenzará el 11 de junio con la fase de grupos. Debido al número de selecciones, se celebrarán dieciseisavos de final antes de llegar a la gran final el 19 de julio, un domingo.

Formato del Mundial 2026

  • Fase de grupos: Del 11 al 27 de junio
  • Dieciseisavos de final: Del 28 de junio al 3 de julio.
  • Octavos de final: Del 4 al 7 de julio.
  • Cuartos de final: El 9 al 11 de julio.
  • Semifinales: El 14 y 15 de julio.
  • Tercer puesto: 18 de julio a las 4.00 p. m.
  • Final: 19 de julio a las 2.00 p. m.

Distribución de Grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa.
  • Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía.
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.

Calendario de Partidos del Mundial 2026

GRUPO A

Partidos Fecha 1

DíaEncuentroHoraSede
11/06México vs Sudáfrica14.00Azteca
11/06Corea del Sur vs República Checa21.00Akron

Partidos Fecha 2

DíaEncuentroHoraSede
18/06República Checa vs Sudáfrica23.00Mercedes-Benz Stadium
18/06México vs Corea del Sur20.00Akron

Partidos Fecha 3

DíaEncuentroHoraSede
24/06República Checa vs México20.00Azteca
24/06Sudáfrica vs Corea del Sur20.00BBVA

GRUPO B

Partidos Fecha 1

DíaEncuentroHoraSede
12/06Canadá vs Bosnia y Herzegovina14.00BMO Field
13/06Catar vs Suiza14.00Levi’s Stadium

Partidos Fecha 2

DíaEncuentroHoraSede
18/06Suiza vs Bosnia y Herzegovina14.00SoFi Stadium
18/06Canadá vs Catar17.00BC Place

Partidos Fecha 3

DíaEncuentroHoraSede
24/06Suiza vs Canadá14.00BC Place
24/06Bosnia y Herzegovina vs Catar14.00Lumen Field

GRUPO C

Partidos Fecha 1

DíaEncuentroHoraSede
13/06Brasil vs Marruecos17.00MetLife Stadium
13/06Haití vs Escocia20.00Gilette Stadium

Partidos Fecha 2

DíaEncuentroHoraSede
19/06Escocia vs Marruecos17.00Gilette Stadium
19/06Brasil vs Haití19.30Lincoln Financial Field

Partidos Fecha 3

DíaEncuentroHoraSede
24/06Escocia vs Marruecos17.00Hard Rock Stadium
24/06Marruecos vs Haití17.00Mercedes-Benz Stadium

GRUPO D

Partidos Fecha 1

DíaEncuentroHoraSede
12/06Estados Unidos vs Paraguay20.00SoFi Stadium
13/06Australia vs Turquía23.00BC Place

Partidos Fecha 2

DíaEncuentroHoraSede
19/06Estados Unidos vs Australia14.00Lumen Field
19/06Turquía vs Paraguay22.00Levi’s Stadium

Partidos Fecha 3

DíaEncuentroHoraSede
25/06Paraguay vs Australia21.00Levi’s Stadium
25/06Turquía vs Estados Unidos21.00SoFi Stadium

GRUPO E

Partidos Fecha 1

DíaEncuentroHoraSede
14/06Alemania vs Curazao12.00NRG Stadium
14/06Costa de Marfil vs Ecuador18.00Lincoln Financial Field

Partidos Fecha 2

DíaEncuentroHoraSede
20/06Alemania vs Costa de Marfil15.00BMO Field
20/06Ecuador vs Curazao19.00Arrowhead Stadium

Partidos Fecha 3

DíaEncuentroHoraSede
25/06Ecuador vs Alemania15.00MetLife Stadium
25/06Curazao vs Costa de Marfil15.00Lincoln Financial Field

GRUPO F

Partidos Fecha 1

DíaEncuentroHoraSede
14/06Países Bajos vs Japón15.00AT&T Stadium
14/06Suecia vs Túnez21.00BBVA

Partidos Fecha 2

DíaEncuentroHoraSede
20/06Países Bajos vs Suecia12.00NRG Stadium
20/06Túnez vs Japón23.00BBVA

Partidos Fecha 3

DíaEncuentroHoraSede
25/06Túnez vs Países Bajos18.00Arrowhead Stadium
25/06Japón vs Suecia18.00AT&T Stadium

GRUPO G

Partidos Fecha 1

DíaEncuentroHoraSede
15/06Bélgica vs Egipto14.00Lumen Field
15/06Irán vs Nueva Zelanda20.00SoFi Stadium

Partidos Fecha 2

DíaEncuentroHoraSede
21/06Bélgica vs Irán14.00SoFi Stadium
21/06Nueva Zelanda vs Egipto20.00BC Place

Partidos Fecha 3

DíaEncuentroHoraSede
26/06Egipto vs Irán22.00Lumen Field
26/06Nueva Zelanda vs Bélgica22.00BC Place

GRUPO H

Partidos Fecha 1

DíaEncuentroHoraSede
15/06España vs Cabo Verde11.00Mercedes-Benz Stadium
15/06Arabia Saudita vs Uruguay17.00Hard Rock Stadium

Partidos Fecha 2

DíaEncuentroHoraSede
21/06España vs Arabia Saudita11.00Mercedes-Benz Stadium
21/06Uruguay vs Cabo Verde17.00Hard Rock Stadium

Partidos Fecha 3

DíaEncuentroHoraSede
26/06Uruguay vs España19.00Akron
26/06Cabo Verde vs Arabia Saudita19.00NRG Stadium

GRUPO I

Partidos Fecha 1

DíaEncuentroHoraSede
16/06Francia vs Senegal14.00MetLife Stadium
16/06Irak vs Noruega17.00Gillette Stadium

Partidos Fecha 2

DíaEncuentroHoraSede
22/06Francia vs Irak16.00Lincoln Financial Field
22/06Noruega vs Senegal19.00MetLife Stadium

Partidos Fecha 3

DíaEncuentroHoraSede
26/06Noruega vs Francia14.00Gillette Stadium
26/06Senegal vs Irak14.00BMO Field

GRUPO J

Partidos Fecha 1

DíaEncuentroHoraSede
16/06Argentina vs Argelia20.00Arrowhead Stadium
16/06Austria vs Jordania23.00Levi’s Stadium

Partidos Fecha 2

DíaEncuentroHoraSede
22/06Argentina vs Austria12.00AT&T Stadium
22/06Jordania vs Argelia22.00Levi’s Stadium

Partidos Fecha 3

DíaEncuentroHoraSede
27/06Jordania vs Argentina21.00AT&T Stadium
27/06Argelia vs Austria21.00Arrowhead Stadium

GRUPO K

Partidos Fecha 1

DíaEncuentroHoraSede
17/06Portugal vs RD Congo12.00NRG Stadium
17/06Uzbekistán vs Colombia21.00Azteca

Partidos Fecha 2

DíaEncuentroHoraSede
23/06Portugal vs Uzbekistán12.00NRG Stadium
23/06Colombia vs RD Congo21.00Akron

Partidos Fecha 3

DíaEncuentroHoraSede
27/06Colombia vs Portugal18.30Hard Rock Stadium
27/06RD Congo vs Uzbekistán18.30Mercedes-Benz Stadium

GRUPO L

Partidos Fecha 1

DíaEncuentroHoraSede
17/06Inglaterra vs Croacia15.00AT&T Stadium
17/06Ghana vs Panamá18.00BMO Field

Partidos Fecha 2

DíaEncuentroHoraSede
23/06Inglaterra vs Ghana15.00Gillette Stadium
23/06Panamá vs Croacia18.00BMO Field

Partidos Fecha 3

DíaEncuentroHoraSede
27/06Panamá vs Inglaterra16.00MetLife Stadium
27/06Croacia vs Ghana16.00Lincoln Financial Field
Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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