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¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City y en qué canal ver partido de Copa Sudamericana?
Cienciano vs Montevideo City chocarán por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conoce los horarios y el canal de transmisión del partido en Cusco.
Cienciano vs Montevideo City se enfrentan este jueves 10 de setiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ buscará sacar provecho del factor de altura en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y seguir soñando con una nueva estrella internacional. Consulta los horarios y dónde puedes sintonizar este encuentro copero.
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¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City?
A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio del partido de Cienciano vs Montevideo City por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026:
- Perú, Ecuador y Colombia: 7.30 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.30 p. m.
- México y Centroamérica: 6.30 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (del viernes)
¿Dónde ver Cienciano vs Montevideo City?
La transmisión del partido de Cienciano vs Montevideo City estará disponible EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports, para todo el Perú, Uruguay y la gran mayoría de países de Sudamérica. Del mismo modo, este compromiso por la Copa Sudamericana también estará disponible vía ONLINE por la app de streaming de DGO.
Cienciano vs Montevideo City se enfrentarán por un pase a las semifinales de la Copa Sudamericana
Cienciano vs Montevideo City: canales de transmisión
Si quieres ver el partido de Cienciano vs Montevideo City EN VIVO ONLINE tendrás que estar atento a los siguientes canales de transmisión:
- Perú, Colombia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.
- Brasil: Paramount Plus.
- Argentina, Chile y Uruguay: DirecTV Sports y DGO.
- Venezuela: DirecTV Sports, DGO e inter.
- Estados Unidos: beIN Sports en Español, fuboTV y beIN Sports Connect.
Cienciano vs Montevideo City: antesala del partido por Copa Sudamericana
Cienciano llegará a este encuentro en una etapa de resultados irregulares durante la temporada. El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo solo consiguió una victoria en sus últimos tres partidos de la Liga 1, por lo que intentará sumar un triunfo que le permita ganar confianza. El ‘Papá’ dispone de futbolistas destacados como Carlos Garcés, Alejandro Hohberg y Cristian Souza, entre otros, aunque no podrá contar con Gerson Barreto, quien está suspendido.
En contraste, Montevideo City atraviesa un presente distinto al de los cusqueños, luego de encadenar tres victorias seguidas. El equipo uruguayo accedió a esta fase tras imponerse por 3-1 a Tigre en los octavos de final y espera continuar su camino en el torneo impulsado por el aporte de Salomón Rodríguez, su goleador con cinco tantos.
Cienciano en Copa Sudamericana 2026: resultados en fase eliminatoria
- 20/08/2026 | Botafogo 1-0 Cienciano (octavos de final)
- 13/08/2026 | Cienciano 6-1 Botafogo (octavos de final)
- 29/07/2026 | Cienciano 4-0 Lanús (playoffs)
- 22/07/2026 | Lanús 2-0 Cienciano (playoffs)
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