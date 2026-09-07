Boca Juniors vs Sao Paulo EN VIVO: hora, canal y alineaciones por la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors vs Sao Paulo EN VIVO se enfrentarán por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 este martes 8 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) en La Bombonera. La transmisión de este encuentro estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica y podrás seguir el minuto a minuto en Líbero.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026?

El partido de ida entre Boca Juniors vs Sao Paulo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2026 se jugará este martes 8 de septiembre en La Bombonera desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y brasileña).

¿Dónde ver Boca Juniors vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del duelo entre Boca Juniors vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026 estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica.

Boca Juniors jugará de local frente a Sao Paulo. Foto: AFP

Boca Juniors vs Sao Paulo: posibles alineaciones

Boca Juniors : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera (o Marco Pellegrino), Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel, Sebastián Villa (o Leonel Flores).

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera (o Marco Pellegrino), Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel, Sebastián Villa (o Leonel Flores). Sao Paulo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Lucas Ramon, Marcos Antonio, Danielzinho, Wendell; Artur, Luciano, Gustavo Santana.

Boca Juniors vs Sao Paulo: cuotas y apuestas del partido

Casas de apuestas Boca Juniors Empate Sao Paulo Betsson 1.72 3.30 4.90 Betano 1.82 3.45 5.50 1XBet 1.87 3.41 5.20 Stake 1.82 3.30 5.00 Doradobet 1.76 3.33 5.50

Boca Juniors vs Sao Paulo: previa del partido

La Copa Sudamericana 2026 paraliza al continente este martes cuando Boca Juniors reciba a São Paulo en Alberto J. Armando por la ida de los cuartos de final. La mística copera y la presión de un estadio colmado serán la carta de presentación de un 'Xeneize' que busca dar el primer golpe ante su gente. Ambas escuadras llegan a este cruce con el peso de la historia sobre sus espaldas y la obligación absoluta de meterse entre los cuatro mejores del torneo, prometiendo noventa minutos donde la intensidad y el peso de las camisetas jugarán un rol determinante.

El conjunto brasileño desembarca en Buenos Aires consciente de lo que significa jugar en el templo 'Xeneize', pero respaldado por un plantel repleto de jerarquía diseñado para pelear hasta las últimas instancias. El 'Tricolor' apostará a un planteo inteligente que le permita neutralizar el empuje inicial de Boca y lastimar de contragolpe. Del otro lado, el cuadro local necesita construir una ventaja sólida antes de afrontar el siempre exigente viaje de vuelta al Morumbí, por lo que la presión alta y la efectividad en el área rival resultarán indispensables desde el primer silbatazo.

Este choque reaviva una de las rivalidades con más tradición en el fútbol sudamericano, recordando batallas históricas como la Recopa 2006 o los cruces en la Sudamericana 2007. El historial general mantiene una paridad absoluta con apenas cinco victorias de Boca, cuatro de São Paulo y tres empates en doce enfrentamientos oficiales. Con todos estos ingredientes sobre la mesa, la noche porteña será el escenario perfecto para noventa minutos vibrantes donde no habrá margen de error para ninguno de los dos colosos del continente.

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