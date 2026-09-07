¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Sao Paulo y dónde ver partido por Copa Sudamericana 2026?

Boca Juniors y Sao Paulo protagonizarán una de las llaves más atractivas de la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, cuando se enfrenten este martes 8 de septiembre en el mítico Estadio Alberto José Armando, más conocido como 'La Bombonera'. En esta nota te brindamos los horarios confirmados en los distintos países y canales de transmisión para ver EN VIVO ONLINE este magno evento entre dos grandes del continente.

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¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026?

El partido entre Boca Juniors vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 está programado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina). A continuación te detallamos los horarios en los diferentes países del continente, así como de México, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

México y Centroamérica: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 8.30 p. m.

España: 2.30 a. m. del miércoles 9 de septiembre.

Llaves de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

¿En qué canal transmitirán Boca Juniors vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026?

Si deseas ver EN VIVO ONLINE el partido entre Boca Juniors vs. Sao Paulo por los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana 2026, deberás sintonizar los siguientes canales confirmados, según la región a la que pertenezcas. De igual forma, puedes seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias de este enfrentamiento.

Brasil: Zapping, ESPN y Disney+

Perú y el resto de Sudamérica: ESPN y Disney+

México: ESPN y Disney+

Estados Unidos: beIN SPORTS y fuboTV

Boca Juniors vs. Sao Paulo: ¿Cómo llegan ambos equipos?

En medio de un exigente semestre por la alta cantidad de partidos, Boca Juniors llega a este encuentro tras empatar con Gimnasia y Esgrima en Mendoza por 2-2, presentando un once alternativo. En el plano internacional, los bosteros ganaron su derecho a disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de dejar en el camino a rivales como O’Higgins y Deportivo Recoleta.

Por su parte, Sao Paulo buscará poner fin a una racha negativa de doce partidos sin cosechar triunfos en calidad de visitante. Tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro por el Brasileirão, el técnico Dorival Júnior aseguró que el partido ante el 'Xeneize' es un 'clásico sudamericano'.

Sin duda, este encuentro entre dos de los equipos más grandes de Sudamérica promete emociones de principio a fin. Ambos pondrán en juego el honor de su hinchada e institución en la lucha por meterse entre los 4 mejores del certamen.