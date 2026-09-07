Cienciano recibirá a Montevideo City Torque este jueves 10 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro cusqueño buscará sacar ventaja en casa antes de definir la serie en Montevideo una semana después.

En ese contexto, 'Checho' Ibarra, uno de los referentes del histórico Cienciano campeón de la Copa Sudamericana en 2003, destacó la campaña del conjunto dirigido por Horacio Melgarejo. “Yo creo que con lo que ha hecho Melgarejo en esta copa sí puede quedar en la historia de Cienciano. Su lectura de juego es memorable”, señaló el exdelantero, que ganó la Recopa Sudamericana con el Papá en 2004.

El exgoleador puso especial énfasis en la reciente eliminación de Botafogo. Los Imperiales avanzaron a los cuartos de final luego de imponerse con un contundente 6-2 en el marcador global, una serie marcada por la trascendental e histórica victoria 6-1 conseguida en Cusco.

“En mi experiencia, yo vivía los partidos intensamente. Para el actual plantel también se siente una cuota de ansiedad y nerviosismo. Pero los de Melgarejo están preparados mental y físicamente para afrontar esta llave”, apuntó Ibarra, quien es embajador de Inkabet y además es el goleador histórico del campeonato peruano, con 274 dianas.

Sin embargo, el referente del Papá prefirió no colocarlo como seguro ganador frente al conjunto uruguayo. “En esta instancia no hay favoritos. Los equipos uruguayos son fuertes, que corren, meten y friccionan. Cienciano tiene que estar preparado para eso, pero también debe salir a buscar el partido porque juega en casa”, comentó.