Universitario cerca de concretar el regreso de Fabián Bustos: "Negociaciones avanzadas"

Universitario de Deportes anunció recientemente la salida de Héctor Cúper tras no haber logrado los resultados esperados, sobre todo en cuanto a la ideología de juego del equipo. Sin embargo, el club no desiste de su lucha por el tetracampeonato y se reveló que ya están negociando el regreso de Fabián Bustos.

Universitario cerca de concretar el regreso de Fabián Bustos

La dirección deportiva de Universitario decidió poner fin al proceso de Héctor Cúper este martes 29 de septiembre. Sin embargo, la institución se movió rápidamente para buscar a su reemplazo y el periodista César Luis Merlo reveló que ya estableció contacto con Fabián Bustos.

El reconocido hombre de prensa utilizó la página ‘Tribuna.com’ para informar que las conversaciones entre el estratega argentino y el club se encuentran bastante avanzadas, por lo que ambas partes estarían cerca de llegar a un acuerdo.

Fabián Bustos mantiene negociaciones para regresar a Universitario.

"Tras la confirmación de Universitario de Deportes de la salida de Héctor Cúper después de mantener una reunión entre la administración del club y el entrenador, Tribuna.com pudo conocer que la directiva crema ya mantiene negociaciones avanzadas con Fabián Bustos", mencionó en su publicación.

De esta manera, solo resta que Universitario y Fabián Bustos lleguen a un acuerdo para concretar el regreso del estratega argentino a la dirección técnica del conjunto crema, luego de su salida a mediados de 2025. Cabe recordar que Bustos fue el entrenador que consiguió el título nacional de 2024 y llevó a la ‘U’ a conquistar el bicampeonato de la Liga 1.

¿Cómo le fue a Fabián Bustos con Universitario?

Fabián Bustos llegó a las filas de Universitario para la temporada 2024, donde decidió darle continuidad al exitoso proceso que había iniciado Jorge Fossati y logró importantes resultados. Durante ese año, el estratega argentino dirigió 49 partidos, con un saldo de 29 victorias, 12 empates y ocho derrotas.