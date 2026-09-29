¿Universitario eligió a Gustavo Grondona como su nuevo director deportivo? Lo último que se sabe

Universitario de Deportes continúa en la búsqueda de un director deportivo para afrontar esta Liga 1. Tras la salida de Álvaro Barco, Antonio García Pye asumió temporalmente dicha función; sin embargo, la administración encabezada por Franco Velazco trabaja en encontrar a un nuevo encargado que pueda asumir el puesto de manera permanente. la 'U' estaría evaluando un perfil con amplia experiencia internacional y, en medio de estas opciones, surgió el nombre del exjugador crema Gustavo Grondona como una de las posibilidades para ocupar el cargo.

¿Universitario eligió a Gustavo Grondona como su nuevo director deportivo?

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta durante la emisión del programa Pepas de la PM, el cuadro crema busca nombres con experiencia en Argentina, por lo que muchos pensaban que sería Grondona. Sin embargo, el periodista aclaró que no ha habido ningún contacto con el exjugador. Aunque sí hubo ofrecimientos para el puesto.

"No ha habido ningún contacto con Gustavo Grondona. Lo que ha tenido Universitario son ofrecimientos de gerentes deportivos, en su gran mayoría con pasado reciente y no tan reciente en clubes grandes de Argentina, clubes que han salido campeones de Argentina hace poco también. Pero los ofrecimientos están, los nombres ahí. También hay algunos nombres que por ahí van rumoreando a otros argentinos que no están en el mercado argentino en este momento, pero con Gustavo Grondona no hubo comunicación de la 'U' para con él", dio a conocer el comunicador.

Gustavo Grondona fue tricampeón con Universitario

Además, a pesar de que Grondona no ha tenido contacto con Universitario, muchos hinchas del elenco crema lo ven como una buena opción para ocupar el puesto debido a su gran identificación con el equipo.

Próximo partido de Universitario

Cabe mencionar que, después de la para por los amistosos internacionales, Universitario se enfocará en el Torneo Clausura, donde su próximo encuentro será ante Melgar, programado para el sábado 10 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. (hora de Perú), por la fecha 11.