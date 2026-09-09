ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en Pensilvania: ICE ARRESTA a casi 50 trabajadores, la mayoría de ORIGEN HISPANO, durante dos OPERATIVOS EN CONSTRUCCIÓN

Trabajadores inmigrantes que participaban en la construcción de una nueva torre médica en Danville, Pensilvania, fueron detenidos por agentes de ICE durante dos operativos realizados en septiembre. La primera intervención dejó al menos 41 arrestados y fue calificada por organizaciones defensoras como la mayor redada migratoria en un lugar de trabajo registrada hasta ahora en el estado. N+ Univision informó sobre estos operativos y la preocupación que generaron entre las comunidades inmigrantes en Estados Unidos.

ICE arrestó a casi 50 trabajadores inmigrantes durante dos operativos en construcciones de Pensilvania

El primer operativo ocurrió el miércoles 2 de septiembre de 2026, cuando agentes de ICE, con apoyo de la Policía de Danville, interceptaron a trabajadores que salían del proyecto de construcción del Ewing Cole Medical Center, vinculado al Centro Médico Geisinger.

De acuerdo con la Coalición de Inmigración de Pensilvania, al menos 41 hombres fueron detenidos durante la intervención. Los trabajadores serían originarios de Nicaragua, El Salvador, Honduras y otros países de América Latina. Algunos de los detenidos por ICE permanecían bajo custodia en la cárcel del condado de Clinton.

Las organizaciones defensoras señalaron que varios trabajadores salieron del lugar en sus propios vehículos y fueron detenidos posteriormente. También denunciaron que otros fueron seguidos por agentes hasta sus viviendas.

Nuevo operativo de ICE eleva el temor entre los inmigrantes

Una segunda intervención fue reportada el martes 8 de septiembre. Según los defensores, agentes de ICE volvieron a detener a un trabajador relacionado con el proyecto del Centro Médico Geisinger en Danville. Hasta el momento, no se informó públicamente cuántas personas fueron detenidas durante esta segunda acción ni se detallaron las circunstancias del arresto. Las organizaciones señalaron que los trabajadores permanecen preocupados ante la posibilidad de nuevas intervenciones.

También denunciaron la presencia de puestos de control cerca de los accesos a las autopistas y aseguraron que algunos testigos observaron drones durante el primer operativo. Estas acciones incrementaron la preocupación entre los inmigrantes hispanos y otros trabajadores inmigrantes de la zona.

Organizaciones expresan preocupación por las nuevas acciones de ICE.

Geisinger confirmó que estaba al tanto de la actividad policial del 2 de septiembre, pero aclaró que el operativo no ocurrió dentro de sus instalaciones. La institución precisó que los trabajadores formaban parte del proyecto de construcción de una nueva torre.

ICE intensifica sus operativos y suma apoyo en Pensilvania

La participación de autoridades locales en acciones vinculadas con la aplicación de las leyes migratorias federales genera controversia en Pensilvania. La Coalición de Inmigración de Pensilvania afirmó que los acuerdos entre agencias locales e ICE aumentaron de siete en enero de 2025 a 130 en la actualidad.

Los defensores sostienen que esta cooperación incrementa el riesgo para los inmigrantes en Pensilvania, quienes podrían ser detenidos durante interacciones con autoridades locales y posteriormente enfrentar procesos migratorios. La organización también señaló que 12.882 personas fueron detenidas por ICE en Pensilvania desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump hasta el 1 de septiembre.

Ante este escenario, grupos de defensa de los inmigrantes pidieron al gobernador Josh Shapiro limitar la cooperación estatal y local con ICE. Entre sus propuestas figura restringir el acceso a determinadas bases de datos que podrían facilitar la identificación y localización de inmigrantes.