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Henry Quinteros dio fuerte comentario sobre Girotti de cara al Alianza vs Universitario: "Está ansioso"

Henry Quinteros no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre Federico Girotti previo al clásico entre Alianza Lima vs Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2026.

Luis Blancas
Henry Quinteros dio rotundo comentario sobre Federico Girotti previo al Alianza Lima vs Universitario
Henry Quinteros dio rotundo comentario sobre Federico Girotti previo al Alianza Lima vs Universitario | Composición: Líbero
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Alianza Lima enfrentará a Universitario de Deportes por la jornada nueve del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y en la previa del encuentro uno de los jugadores más apuntados a realizar un gran partido por su bajo rendimiento dentro de la temporada es Federico Girotti. Es por eso que Henry Quinteros salió al frente para dar un fuerte comentario sobre el delantero argentino de cara al clásico.

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Henry Quinteros dio rotundo comentario sobre Federico Girotti previo al Alianza Lima vs Universitario

Quinteros utilizó su programa ‘Desmarcados’ del canal de Denganche para referirse al clásico que Alianza disputará frente a Universitario por el Clausura y, además, hizo comentarios sobre Girotti, de quien espera que alcance su mejor potencial para justificar su permanencia en el club íntimo.

Video: Denganche

Al mismo tiempo, el exfutbolista blanquiazul afirmó que el delantero argentino atraviesa un periodo de ansiedad cuando debe decidir dentro de los partidos, porque considera que se equivoca con frecuencia en las acciones de definición.

“¿Crees que sea ansiedad? Porque la ansiedad te lleva a eso, a apurarte en la toma de decisiones, y yo siento que Girotti está un poquito ansioso”, afirmó el también conocido como ‘Pato’ Quinteros.

¿Cómo le va Federico Girotti en Alianza Lima?

Federico Girotti llegó a Alianza Lima para la temporada 2026 y, en el Torneo Apertura, ha participado en 10 de los 17 partidos posibles, en los que apenas convirtió 2 goles. Además, en el Clausura disputó los 8 encuentros jugados hasta ahora y suma solo 1 anotación. Su escasa producción goleadora en el club íntimo ha provocado cuestionamientos por parte de los hinchas blanquiazules.

¿Día y hora para ver Alianza Lima vs Universitario?

Alianza y Universitario se enfrentarán el 12 de septiembre, a las 8.00 p. m., en un partido correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, La Victoria.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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