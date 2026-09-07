El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes a Estados Unidos suspender la expulsión de inmigrantes hacia países donde "pueden sufrir daños irreparables", entre ellos Haití. El funcionario también reclamó garantías de un proceso legal y justo para quienes sean enviados a terceros países.

La advertencia surge ante la preocupación de la ONU por las expulsiones de EE. UU. a terceros países.

La ONU pide a EE. UU. detener las expulsiones de inmigrantes hacia países donde corren peligro

Durante la apertura de la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Türk expresó su preocupación por la situación de los inmigrantes en Estados Unidos y por las actuales políticas migratorias. Según informó la Agencia EFE, otras cuatro personas murieron bajo custodia migratoria estadounidense desde la última intervención del alto comisionado, realizada a finales de junio.

Con estos nuevos casos, el número de personas fallecidas bajo custodia migratoria en lo que va de 2026 asciende a 23, de acuerdo con las cifras mencionadas por Türk. El representante de la ONU pidió, además, determinar las responsabilidades legales correspondientes por estas muertes.

La preocupación internacional también se extiende a las detenciones y deportaciones de inmigrantes hacia terceros países. Türk sostuvo que Estados Unidos debe garantizar que las personas afectadas tengan acceso a un procedimiento adecuado y la posibilidad de impugnar su expulsión antes de que esta se concrete.

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El alto comisionado cuestionó, además, una propuesta para equipar a los agentes migratorios de EE. UU. con guantes capaces de producir descargas eléctricas. A su juicio, este tipo de dispositivos podría incrementar los niveles de violencia durante los operativos de control migratorio.

La advertencia se produce mientras organismos de las Naciones Unidas mantienen su preocupación por las políticas de expulsión de inmigrantes aplicadas por Estados Unidos, especialmente cuando los países de destino no cuentan con condiciones suficientes para proteger a las personas deportadas.

En ese contexto, Türk insistió en que las autoridades estadounidenses deben evitar enviar a migrantes a lugares donde puedan enfrentar "daños irreparables" y respetar las garantías legales antes de ejecutar una deportación.

La postura de la ONU vuelve a poner bajo escrutinio las políticas migratorias de Estados Unidos y el trato que reciben tanto las personas en situación irregular como otros extranjeros sujetos a procedimientos de expulsión.