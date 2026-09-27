Marcos López cuestionó el arbitraje del Perú vs Estados Unidos tras penal 'fantasma': "Condicionó"

La selección peruana sufrió un duro golpe al caer goleada por 4-1 ante su similar de Estados Unidos, en el primero de sus cuatro partidos amistosos por fecha FIFA. El partido entre ambas escuadras estaba muy parejo hasta el minuto 18, cuando el juez jamaiquino Steffon Dewar cobró un penal inexistente a favor de los norteamericanos que Tillman cambió por gol para el 2-1 parcial.

Tras el final del compromiso en Orlando, Marcos López, lateral de la Blanquirroja, rompió su silencio y cuestionó el arbitraje por el penal cobrado a favor de los norteamericanos. Según el futbolista, dicha acción fue determinante para que el partido cambie de rumbo de forma drástica.

Marcos López cuestionó penal para Estados Unidos en goleada sobre Perú

En declaraciones para La Chuqui Sports, el jugador del Copenhague indicó que, tras el gol de Tillman desde los doce pasos, la selección peruana se vio condicionada y no pudo recuperarse tras dicho golpe. No obstante, reconoció que la responsabilidad de la goleada no radica únicamente en aquella jugada polémica.

"El primer tiempo planteamos lo que quiso el profe y después de ese penal, que la verdad para nosotros no fue y en imágenes se vio que no fue penal, condicionó un poco el resultado y el trámite del partido después de ese penal. Obviamente no hay que echar toda la culpa al penal, hay que ser autocríticos y ver qué hicimos mal y en base a eso corregir", dijo.

De esta manera, Marcos López reconoció que el penal cobrado a favor de Estados Unidos influyó en el desarrollo del encuentro, aunque evitó responsabilizar únicamente al arbitraje por la goleada. El lateral del Copenhague hizo un llamado a la autocrítica y señaló que la Selección Peruana deberá analizar sus errores para corregirlos en los próximos amistosos de esta fecha FIFA.

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